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Мхитарян рассказал как проспорил Клоппу 50 евро, а затем вернул деньги
Экс-хавбек "Шахтёра" вспомнил свой период игры в Германии
Sky Sports
Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян поделился своими воспоминаниями о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе, под руководством которого он с 2013 по 2015 годы выступал в составе дортмундской "Боруссии".
"Клопп как тренер? Он - очень хороший психолог, который вселяет уверенность и свободу.
За него можно отдать жизнь. Однажды во время тренировки, когда мы тренировали удары по воротам, он сказал мне: "Если ты забьешь 7 голов - я дам тебе 50 евро, в противном случае ты отдашь их мне". Я сказал: "хорошо", и в итоге забил лишь 5 голов. Я расстроился, потому что после тренировки мне пришлось расплачиваться.
Через два дня мы обыграли "Айнтрахт" со счетом 2:1 благодаря моему дублю. В конце матча ко мне подошел Клопп, чтобы обняться. Я попросил его вернуть мне 50 евро, и он это сделал", - со смехом рассказал Генрих об этом эпизоде в подкасте Frog Talks.
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