  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мхитарян рассказал как проспорил Клоппу 50 евро, а затем вернул деньги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мхитарян рассказал как проспорил Клоппу 50 евро, а затем вернул деньги

Англия

Экс-хавбек "Шахтёра" вспомнил свой период игры в Германии

Мхитарян рассказал как проспорил Клоппу 50 евро, а затем вернул деньги

Sky Sports

Новина українською

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян поделился своими воспоминаниями о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе, под руководством которого он с 2013 по 2015 годы выступал в составе дортмундской "Боруссии".

"Клопп как тренер? Он - очень хороший психолог, который вселяет уверенность и свободу.

За него можно отдать жизнь. Однажды во время тренировки, когда мы тренировали удары по воротам, он сказал мне: "Если ты забьешь 7 голов - я дам тебе 50 евро, в противном случае ты отдашь их мне". Я сказал: "хорошо", и в итоге забил лишь 5 голов. Я расстроился, потому что после тренировки мне пришлось расплачиваться.

Через два дня мы обыграли "Айнтрахт" со счетом 2:1 благодаря моему дублю. В конце матча ко мне подошел Клопп, чтобы обняться. Я попросил его вернуть мне 50 евро, и он это сделал", - со смехом рассказал Генрих об этом эпизоде в подкасте Frog Talks.

По теме
yellow-arrow
У ПСЖ есть идея, как заменить Килиана Мбаппе: приоритетом является игрок Ливерпуля
yellow-arrow
Ноттингем Форест может не удержать своего лидера защиты
yellow-arrow
Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль
Боруссия (Дортмунд) Юрген Клопп Генрих Мхитарян
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Inter news
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости