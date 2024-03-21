Директор Флуминенсе - о Тьяго Силве: Однажды он вернется

Директор "Флуминенсе" Фред надеется, что защитник "Челси" Тьяго Силва вернется в бразильский клуб.

"Тьяго Силва был нашей мечтой на протяжении длительного периода, сейчас президент "Флуминенсе" разговаривает с ним почти каждую неделю".

"Тьяго знает, что здесь для него широко открыты двери. Мы не хотим давить на него, но однажды он вернется", - добавил Фред.

У Силвы контракт с "Челси" рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, что 29-летний бразилец присоединился к "Флуминенсе" в 2007 году, а покинул клуб в 2009.