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Директор Флуминенсе - о Тьяго Силве: Однажды он вернется
Будущее Тьяго в Челси пока неопределенно
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор "Флуминенсе" Фред надеется, что защитник "Челси" Тьяго Силва вернется в бразильский клуб.
"Тьяго Силва был нашей мечтой на протяжении длительного периода, сейчас президент "Флуминенсе" разговаривает с ним почти каждую неделю".
"Тьяго знает, что здесь для него широко открыты двери. Мы не хотим давить на него, но однажды он вернется", - добавил Фред.
У Силвы контракт с "Челси" рассчитан до июня 2024 года.
Напомним, что 29-летний бразилец присоединился к "Флуминенсе" в 2007 году, а покинул клуб в 2009.
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