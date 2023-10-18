Тьяго Силва: утопичный герой нынешнего "Челси", или старикам здесь не место

После поражения "Челси" в матче против "Ноттингем Форест" (0:1) в начале сентября Тьяго Силва решил ответить на критику одного из болельщиков в Твиттере. Тогда один из пользователей платформы написал, что бразильца необходимо срочно убирать из стартового состава лондонского коллектива, ведь тот не способен играть в четверке защитников, из-за чего Маурисио Почеттино вынужден играть с пятеркой позади.

"Если ты внимательно посмотришь этот матч, то поймешь, что мы играли с четверкой защитников. Но я не имею никаких проблем с тем, чтобы признать, что я также ответственен за это поражение, поэтому направляй все давление и критику на меня", — ответил Тьяго.

После еще одного поражения на "Стэмфорд Бридж", на этот раз в матче против "Астон Виллы" (0:1), сторонники лондонского клуба начали подвергать сомнению целесообразность пребывания Тьяго Силвы в стартовом составе их команды, ведь после его ошибки на чужой половине поля стартовала контратака, по итогам которой Олли Уоткинс забил победный гол.

39-летний Силва — это единственный игрок из состава первой команды "Челси" (если не учитывать третьего голкипера Маркуса Беттинелли), которому больше 30 лет. Однако Тьяго очень умело балансирует между преимуществами своего возраста, читая игру и управляя игрой своих партнеров непосредственно на поле, и недостатками, которые касаются низкой скорости и мобильности. Силва является организатором и безоговорочным лидером защиты, допустившим на свои ворота столько же голов (7), сколько и указывают данные по допущенным ожидаемым (xGA). В среднем за матч на счету Силвы 5 выносов, что вдвое больше, чем у Дисаси и Колвилла, ведь Тьяго частенько остается последним в линии защиты, страхуя своих молодых партнеров. Он является едва ли не главной причиной, почему "Челси" пропустил всего 7 голов в нынешнем сезоне Премьер-лиги, меньше только у "Арсенала" и "Манчестер Сити" — по 6.

Кроме того, бразильский защитник помогает своей команде в атаке. К примеру, в проигранном матче против "Виллы" он выполнил как минимум 4 точные дальние передачи, после которых "синие" создавали опасные моменты: дважды на Стерлинга, один раз на Гюсто и еще один раз на Мудрика.

Его влияние на игру не ограничивается контролем своих партнеров по обороне и длинными передачами в атаку. Во время матчей можно нередко увидеть жестикуляцию и крики экс-игрока "ПСЖ" в сторону Мойзеса Кайседо, Энцо Фернандеса и даже Михаила Мудрика. Он и без мяча помогает команде строить атаки, иногда подсказывая Энцо лучший вариант для передачи, а Мудрику — идеальный момент для забегания под эту передачу.

Силва является прекрасной иллюстрацией того, что почтенный возраст — это не помеха для топовой игры на высоком уровне, однако разъяренный болельщик из Твиттера был частично прав, когда написал, что из-за присутствия в стартовом составе Тьяго главному наставнику команды Маурисио Почеттино приходится подстраиваться, но речь не о количестве защитников в линии.

Главным экспериментом аргентинского специалиста после прихода в "Челси" стал Леви Колвилл на позиции левого защитника. Журналисты до сих пор задаются вопросом по поводу того, почему Почеттино решил перепрофилировать центрального защитника на левый фланг.

"Когда у вас есть атакующий игрок впереди, то иногда нет необходимости во фланговом защитнике, который постоянно подключается к атакам. Я думаю, что дело в балансе, которым я сейчас полностью доволен, потому что Леви прямо сейчас приносит команде много пользы", - отвечал на этот вопрос Почеттино в конце сентября, явно намекая на недостатки игры в обороне Михаила Мудрика.

И этим словам можно было бы поверить, если бы в отдельных матчах на левом фланге атаки оказывался не Михаил Мудрик, а Бен Чилуэлл. Даже когда в старте был номинальный левый защитник Бен Чилуэлл, место под ним на фланге занимал именно Колвилл. И этот факт наталкивает на мысль о том, что на самом деле Леви подстраховывает не своего партнера впереди, а своего партнера с правой стороны. Именно там играет Тьяго Силва.

Вполне возможно, Маурисио, полностью осознавая минусы Тьяго, но желая пользоваться его плюсами, просто ставит возле бразильца более защитную версию флангового защитника, чем есть на противоположной стороне. Справа в "Челси" бегают Рис Джеймс или Мало Гюсто, которые постоянно подключаются к атакам и помогают на флангах своим вингерам. Однако Леви Колвилл — это другая история, он достаточно редко поддерживает Мудрика или другого вингера на своем фланге, чаще оставаясь низко, чтобы иметь возможность подстраховать медленного Силву.

Все это также влияет на предсказуемость лондонцев в атаке, ведь большинство своих позиционных наступлений они проводят через очевидно более насыщенный правый фланг. На старте этого сезона только "Шеффилд Юнайтед" и "Ноттингем Форест" проводили больший процент атак через правый фланг, чем "Челси" (43%).

То есть присутствие на поле Тьяго Силвы позволяет "Челси" демонстрировать высококлассную игру в обороне, а партнерам — получать ценные указания и точные дальние передачи под забегания. В то же время, это ограничивает атакующий потенциал и непредсказуемость лондонского коллектива и, что для такой команды еще важнее, это мешает молодой команде развиваться и наигрывать связи на долгие годы вперед.

Владелец "Челси" Тодд Боэли неоднократно подчеркивал, что он хочет видеть на "Стэмфорд Бридж" молодую команду, которая в перспективе станет сильнейшей в мире. И несмотря на то, что Маурисио Почеттино много раз намекал на необходимость подписания проверенных исполнителей, поскольку нынешнему составу катастрофически не хватает опыта, от своей философии руководство клуба отступать не собирается.

Крутость 39-летнего Силвы мешает наигрыванию потенциальной связки в центре обороны между Колвиллом и Дисаси. Также его важность для этой команды мешает пробиваться в стартовый состав Бену Чилуэллу, который мог бы создать прекрасную атакующую связь с Михаилом Мудриком на левом фланге. Тьяго заставляет Почеттино принимать краткосрочные решения, которые не имеют никакого положительного влияния на развитие отдельных молодых исполнителей, а соответственно — и на будущее команды. С другой стороны, аргентинский специалист прекрасно понимает, что результат нужно давать здесь и сейчас. Ему повезло, что бразильский защитник все еще остается на "Стэмфорд Бридж". Его подписывали с "ПСЖ" в возрасте 36 лет, подобный трансфер для новых владельцев клуба — это утопия. Но для Почеттино — настоящее сокровище, на которое можно сделать ставку здесь и сейчас, даже если это может навредить команде в ближайшей перспективе.

Срок действия чит-кода в лице бразильца, почти наверняка, закончится после этого сезона. Силва уже начинает намекать на свои планы о летнем возвращении в родной "Флуминенсе":

"У меня давняя история отношений с "Флуминенсе", не так ли? Но сейчас я не хочу ничего говорить. У меня семья, у меня дети. Мы должны думать и об этом моменте и принять совместное решение. Посмотрим, где я в итоге завершу свою карьеру".

Что Почеттино будет делать без Тьяго Силвы в следующем сезоне? Это проблема следующего сезона. А пока Маурисио планирует выжимать максимум пользы от сотрудничества с уникальным для своей коллекции бриллиантом. Старый конь борозды не испортит, более того, Силва даже ее совершенствует, но и глубоко вспахать, чтобы помочь команде даже в недалекой перспективе, он не способен.