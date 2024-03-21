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Гордон - о вызове в сборную Англии: Это была моя мечта. Никакого неуважения к Шотландии
Энтони поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Ньюкасла" Энтони Гордон, который прошлым летом выиграл чемпионат Европы среди молодежи до 21 года со сборной Англии, был впервые вызван в основную команду.
"Я никогда не думал об этой игре, и это не является неуважением к Шотландии. С пяти-шести лет я мечтал играть за Англию. Я никогда не простил бы себе, если бы не дошел до этого момента. Это была моя мечта".
Гордон в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.
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Напомним, что сборная Англии 14 июня сыграет против Шотландии в рамках группового этапа Евро-2024.
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