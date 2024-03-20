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Защитник Ньюкасла, вероятно, выбыл на девять месяцев из-за травмы
Плохие новости для команды
Фото: nufc.co.uk
Защитник "Ньюкасла" Свен Ботман нуждается в операции на колене, после которой восстановление займет около девяти месяцев, сообщает издание Оne Football.
Игрок повредил крестообразные связки в матче четвертьфинала Кубка Англии против "Манчестер Сити" (2:0).
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Ботман только недавно вернулся после травмы колена, которую получил в сентябре прошлого года.
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Источник:one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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