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Защитник Ньюкасла, вероятно, выбыл на девять месяцев из-за травмы

Англия
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Плохие новости для команды

Защитник Ньюкасла, вероятно, выбыл на девять месяцев из-за травмы

Фото: nufc.co.uk

Новина українською

Защитник "Ньюкасла" Свен Ботман нуждается в операции на колене, после которой восстановление займет около девяти месяцев, сообщает издание Оne Football.

Игрок повредил крестообразные связки в матче четвертьфинала Кубка Англии против "Манчестер Сити" (2:0).

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Ботман только недавно вернулся после травмы колена, которую получил в сентябре прошлого года.

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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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