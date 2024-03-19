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Владельцы Ньюкасла планируют продать бразильского полузащитника
Хотят усилиться на следующий сезон
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Владельцы "Ньюкасл Юнайтед" рассматривают возможность продажи Бруно Гимараэса этим летом, чтобы профинансировать свои летние расходы, сообщают источники Football Insider. В контракте бразильца есть пункт об отступных в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, который, если он будет применен, даст огромный толчок летним планам "сорок".
По информации издания, "Ньюкасл" будет вынужден продать одного из своих лучших игроков этим летом и Гимараэс является одним из первых в списке тех, кем могут пожертвовать.
Команда Эдди Гау имеет серьезные планы на лето, чтобы усилить свой состав и улучшить свою неудачную кампанию в следующем сезоне.
Однако, после нескольких лет больших расходов под руководством PiF, "Ньюкаслу" необходимо собрать средства, прежде чем подписывать кого-либо другого.
Гимараэс является одним из самых ярких игроков клуба с тех пор, как два года назад он перешел из "Лиона" за 40 миллионов фунтов стерлингов. В составе сорок он отметился 13 голами и 13 ассистами в 97 матчах.
Добавим, что бразильский полузащитник попадал в поле зрения клубов Премьер-лиги: "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Ливерпуль" и "Челси", которые, как сообщается, рассматривают возможность его перехода летом. 26-летний футболист также ранее был на радаре гигантов Ла Лиги "Реал Мадрид" и "Барселоны" после его результативных выступлений на "Сент-Джеймс Парке".
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