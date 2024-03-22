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Трое игроков Ливерпуля могут покинуть команду свободными агентами этим летом

Англия

Один из них выигрывал ЛЧ с мерсисайдцами

Трое игроков Ливерпуля могут покинуть команду свободными агентами этим летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" ждут изменения не только на тренерском мостике. Как сообщает Football Insider, клуб планирует позволить Жоэлю Матипу, Тьяго Алькантари и Адриану покинуть клуб в конце сезона. У всех трех игроков в июне заканчиваются контракты и "красные" не планируют их продлевать.

Новый генеральный директор клуба Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз, который станет новым спортивным директором в конце сезона, довольны тем, что трио покинет команду.

Матип получил разрыв крестообразных связок в начале декабря и, похоже, пропустит оставшуюся часть сезона. Тьяго восстановился после длительной травмы бедра и вернулся на поле в прошлом месяце, но продержался лишь пять минут в матче Премьер-лиги против "Арсенала" (4 февраля), после чего получил мышечную травму. Адриан является третьим номером среди голкиперов "Ливерпуля", но за последние три кампании он сыграл лишь два матча - ни одного из них не было в этом сезоне.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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