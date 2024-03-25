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Вслед за Магуайром. Ещё один защитник сборной Англии пропустит товарищеский матч с Бельгией

Англия

Англия осталась без основного правого защитника на предстоящий поединок

Вслед за Магуайром. Ещё один защитник сборной Англии пропустит товарищеский матч с Бельгией

Фото з відкритих джерел

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Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер покинул расположение сборной Англии из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил в товарищеском матче с Бразилией (0:1).

Таким образом, 33-летний латераль пропустит следующую встречу "трёх львов" против Бельгии. Также в лазарете англичан находятся защитник Гарри Магуайр и голкипер Сэм Джонстон. Все трое вернулись в расположение своих клубов для последующего осмотра.

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Кайл Уокер Англия Бельгия товарищеские матчи
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Опубликовал: Александр Бураков
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