Вслед за Магуайром. Ещё один защитник сборной Англии пропустит товарищеский матч с Бельгией

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Кайл Уокер покинул расположение сборной Англии из-за травмы подколенного сухожилия, которую он получил в товарищеском матче с Бразилией (0:1).

Таким образом, 33-летний латераль пропустит следующую встречу "трёх львов" против Бельгии. Также в лазарете англичан находятся защитник Гарри Магуайр и голкипер Сэм Джонстон. Все трое вернулись в расположение своих клубов для последующего осмотра.

have returned to their respective clubs for assessment having sustained injuries in recent days.



Wishing you a speedy recovery, lads