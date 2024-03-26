Месть Гвардиоле? Канселу может вернуться в АПЛ и вновь стать одноклубником Зинченко

Лондонский "Арсенал" нацелен на трансфер защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу, выступающего в текущем сезоне на правах аренды в "Барселоне".

Как сообщает The Sun, "канониры" намерены провернуть сделку в летнее трансферное окно при условии, что португальский латераль не останется на второй сезон в Каталонии.