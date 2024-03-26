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Месть Гвардиоле? Канселу может вернуться в АПЛ и вновь стать одноклубником Зинченко

Англия

Переходу могут поспособствовать хорошие отношения латераля с Микелем Артетой

Месть Гвардиоле? Канселу может вернуться в АПЛ и вновь стать одноклубником Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" нацелен на трансфер защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу, выступающего в текущем сезоне на правах аренды в "Барселоне".

Как сообщает The Sun, "канониры" намерены провернуть сделку в летнее трансферное окно при условии, что португальский латераль не останется на второй сезон в Каталонии.

Напомним, ранее сообщалось, что сам Канселу хочет остаться в "Барселоне", но руководство "сине-гранатовых" не желает платить запрашиваемые от "Сити" 40 миллионов евро за полноценный трансфер игрока.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко Жоау Канселу
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Бураков
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