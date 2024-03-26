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Месть Гвардиоле? Канселу может вернуться в АПЛ и вновь стать одноклубником Зинченко
Переходу могут поспособствовать хорошие отношения латераля с Микелем Артетой
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" нацелен на трансфер защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу, выступающего в текущем сезоне на правах аренды в "Барселоне".
Как сообщает The Sun, "канониры" намерены провернуть сделку в летнее трансферное окно при условии, что португальский латераль не останется на второй сезон в Каталонии.
Напомним, ранее сообщалось, что сам
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