Манчестер Юнайтед может быть дисквалифицирован из еврокубков - Источник

УЕФА может наказать "Манчестер Юнайтед" дисквалификацией из еврокубков в следующем сезоне.

По информации издания Sport, организация ввела новое правило, согласно которым клубы с одним владельцем не могут участвовать в одном европейском турнире.

Группе INEOS, которая контролирует "Манчестер Юнайтед", также принадлежит ФК "Ницца" во Франции.