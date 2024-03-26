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Манчестер Юнайтед может быть дисквалифицирован из еврокубков - Источник

Англия

Известна причина

Манчестер Юнайтед может быть дисквалифицирован из еврокубков - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА может наказать "Манчестер Юнайтед" дисквалификацией из еврокубков в следующем сезоне.

По информации издания Sport, организация ввела новое правило, согласно которым клубы с одним владельцем не могут участвовать в одном европейском турнире.

Группе INEOS, которая контролирует "Манчестер Юнайтед", также принадлежит ФК "Ницца" во Франции.

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Ницца Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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winter (Berlin)
26.03.2024 в 20:29
Жирона - Ман Сіті ??
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Комментарии 1
winter (Berlin)
26.03.2024 в 20:29
Жирона - Ман Сіті ??
Ответить
0
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