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Манчестер Юнайтед может быть дисквалифицирован из еврокубков - Источник
Известна причина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА может наказать "Манчестер Юнайтед" дисквалификацией из еврокубков в следующем сезоне.
По информации издания Sport, организация ввела новое правило, согласно которым клубы с одним владельцем не могут участвовать в одном европейском турнире.
Группе INEOS, которая контролирует "Манчестер Юнайтед", также принадлежит ФК "Ницца" во Франции.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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winter (Berlin)
26.03.2024 в 20:29
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