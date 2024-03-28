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Хавбек Сити год не проигрывает в матчах за клуб и сборную

Англия

Когда было последнее поражение?

Хавбек Сити год не проигрывает в матчах за клуб и сборную

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Родри, полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании, ровно год не проигрывает в матчах, в которых участвует.

"Горожане" за это время проигрывали 4 раза, но испанец в этих матчах не играл. Последнее поражение полузащитника было датировано 28 марта 2023 года, в игре против Шотландии за национальную сборную Испании.

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Напомним, что Родри, вместе с "Манчестер Сити", в прошлом сезоне выиграл требл, а именно Лигу Чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Испанец в финале Лиги Чемпионов забил победный гол.

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Манчестер Сити Родри Национальная сборная Испании
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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