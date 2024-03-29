Будущее Ливерпуля. Молодые таланты, которые завтра могут заменить Салаха и Вирджил ван Дейка

"Они сами стучатся в дверь основы", – Юрген Клопп о Коноре, Кларке, Макконнелл и других игроках-открытиях "красных".

В нынешнем сезоне "Ливерпуль", как и многие клубы, страдает от количества травмированных игроков. Юрген Клопп вынужден был рискнуть и привлечь молодежь из академии. И можно с уверенностью сказать, что риск оправдывается. 19-летние ребята не подводят наставника "красных". Есть большая вероятность того, что уже в следующем сезоне (2024/2025) Конор Брэдли, Бобби Кларк, Джеймс Макконнелл и другие юные молодые таланты будут сверкать на "Энфилд" в основе "Ливерпуля".

Кто они, юные спасатели сегодняшнего "Ливерпуля", претендующие уже завтра заменить Мохаммеда Салаха, Вирджил ван Дейка, Диогу Жота?

Джеймс Макконнелл (19 лет)

Джеймс приехал в "Ливерпуль" из "Сандерленда", где выступал на позиции атакующего полузащитника. Летом 2023 года "Ливерпуль" покинули Хендерсон и Фабиньо (отправились покорять Саудовскую Аравию). Юрген Клопп и Пеп Лейндерс взяли Макконнелла на предсезонку во взрослую команду и наигрывали его на роль опорника. Джеймс принял участие во всех товарищеских матчах "Ливерпуля" и вернулся в молодежку окрепшим и возмужавшим. Парень не только быстро прогрессировал, а и начал проявлять лидерские качества среди своих сверстников (U-19), за что был вознагражден капитанской повязкой.

На старте сезона Макконнелл несколько раз попадал в заявку "Ливерпуля". Но одно дело следить за матчем со скамейки запасных и совершенно другое – играть на "Энфилде" рядом с Салахом и Ван Дейком. Такой момент наступил в октябре во время матча с "Тулузой" (Лига Европы). Юрген Клопп выпустил Джеймса на 89-й минуте. К этому моменту "красные" вели в счете 4:1. От Джеймса ничего не зависело, но участие засчитано. В ноябре Макконнелл дебютировал в АПЛ в матче с "Брентфордом", выйдя на одну минуту. Следующий выход футболиста состоялся в матче Лиги Европы с бельгийским "Юнион". Макконнелл отыграл уже 15 минут. Во второй половине сезона Джеймс получает уже гораздо больше игрового времени. В Кубке Англии с "Норвичем" Джемс отыграл 79 минут. Но самым ярким моментом к сегодняшнему дню можно смело отнести матч Кубка Лиги с "Челси", в котором Джеймс и его молодые друзья вышли во втором тайме спасать "Ливерпуль" и сделали невозможное – хладнокровно вырвали победу у команды Мудрика. О них, конечно, пойдет речь ниже.

Бобби Кларк (19 лет)

Несмотря на то, что Бобби – сын известного английского футболиста Ли Кларка ("Ньюкасл", "Фулхэм", "Сандерленд"), первые шаги в футболе мальчик делал не в топ-академиях Англии. Бобби играл в местной команде маленькой деревни. Совершенно случайно туда приехали скауты детской школы "Бирмингема" и предложили маме маленького Бобби отдать сына в их академию. Миссис Кларк, видя способности Бобби, не удивилась, но заметила, что отец ребенка является тренером их первой команды. Конечно, Кларк-старший гордился, что сын попал в академию не благодаря его имени, а своим способностям. Стоит отметить, что Бобби в академии пересекся с Джобом и Джудом Беллингемами. С Джобом играл вместе, а Джуд выступал за команду более старших ребят. В девять лет Бобби осуществил мечту своего отца – переехал в "Ньюкасл".

За семь лет в академии "сорок" Кларк-младший ни разу не дал повода сомневаться в его трудолюбии и целеустремленности. За взрослеющим юношей следили топ-клубы Англии. В 2021 году Кларка забрал "Ливерпуль". Через шесть месяцев Бобби подписал контракт с клубом, а Юрген Клопп пообещал "Ньюкаслу" лично присматривать за парнем. Уже через год Кларк дебютировал в АПЛ – семь минут в матче с "Борнмутом".

В сезоне 2023/2024 Бобби Кларк уверенно подбирается к первой команде "красных". В его активе два матча в Лиге Европы и один гол, пять матчей в АПЛ и два в Кубке Лиги. В победе над "Челси" в финале Кубка Лиги есть заслуга и Кларка - 48 финальных минут, признание болельщиков и похвала Юргена Клоппа.

Джейден Дэннс (18 лет)

Дэннс – еще один английский игрок, который продолжает династию футболистов. Сын Нила Дэннса (полузащитника "Болтона", "Лестера" и "Кристал Пэлас") с восьми лет в системе "Ливерпуля". Джейден может играть на позиции как атакующего полузащитника, так и центрфорварда. Сегодня Дэннс-младший – один из лучших игроков молодежки "Ливерпуля" и любимчик Юргена Клоппа.

Сильный характер и трудолюбие парня восхищает тренеров академии. Доказательство тому не только нынешний сезон, а и сложный для него 2021 год. В 15 лет Джейдену диагностировали болезнь Шляттера. Причиной невыносимых болей в коленных суставах стал скачок в росте за один год на 26 см. Конечно, юноше, мечтающему о футболе, было тяжело прожить год без тренировок. На помощь пришли семья, клуб, партнеры по команде и Юрген Клопп. Летом 2023 года Джейден вернулся на футбольное поле, а его быстрый прогресс не остался незамеченным главным тренером. С каждым месяцем игрок становился сильнее физически и более техничным. В АПЛ Джейден дебютировал через месяц и пять дней после своего восемнадцатилетия, выйдя на одну минуту в матче с "Лутоном". Во всей красе атакующий футболист раскрылся через неделю в Кубке Англии (28.02.2024) в матче с "Саутгемптоном". 18-летний юноша заменил Кумаса на 63-й минуте, а через десять минут праздновал свой первый гол за "Ливерпуль". Еще через 15 минут Джейден оформил дубль и поставил победную точку в матче (3:0). На два гола Дэннсу понадобилось 16 минут. Можно сказать – везение... Посмотрим.

Джарелл Куанса (21 год)

До лета 2023 года Куанса не входил в планы Юргена Клоппа. Талантливый футболист молодежки уже мог бы давно показать себя во взрослом футболе. Но по непонятным причинам его никто не выделял. Возможно, потому, что слишком скромный и тихий. В январе 2023 года Куанса отправился в аренду в "Бристоль Роверс" (третий дивизион Англии), где стал не только ключевым игроком команды, а и одним из лучших молодых футболистов дивизиона. Летом 2023 года вернулся в "Ливерпуль". Юрген Клопп взял Джарелла в Сингапур и был очень впечатлен прогрессом футболиста. Для самого Каунса признание тренера стало неожиданностью.

"Летом 2023 года я был уверен, что меня отправят в очередную аренду. Решение Юргена Клоппа стало для меня сюрпризом. Я понял – это один шанс на тысячу пробиться в первую команду", – рассказал Каунса журналистам осенью.

За неполный сезон 2023/2024 Каунса невероятно спрогрессировал. Молодому защитнику удалось даже нейтрализовать Холланда. Уверенного, техничного защитника уже сегодня называют вторым Ван Дейком. У "Ливерпуля" нет необходимости тратить деньги в летнее трансферное окно на нового защитника.

Льюис Кумас (18 лет)

Льюису исполнилось 18 лет в сентябре 2023 года. В неполные восемнадцать Кумас добился своим трудом внимания Юргена Клоппа и поехал вместе с командой в Сингапур. Еще не набравший достаточно мышечной массы и не имеющий опыта играть с динозаврами футбола, парень принял вызов. Юркий Кумас проходил соперников и практически не ошибался в передачах. Отметиться голами Льюис не успел, но Клоппа впечатлил. С начала сезона 2023/2024 воспитанник "красных" (в академии с семи лет) не часто, но попадает в заявку первой команды. За "Ливерпуль" Кумас дебютировал в феврале 2024 года в Кубке Англии. Парень вышел в стартовом составе против "Саутгемптона". На 44-й минуте Кумас отблагодарил тренера за доверие - забил свой первый гол за "Ливерпуль".

Даже если Кумас и не закрепится в основе "красных", а поедет в аренду, в будущем "Ливерпуль" получит отличного атакующего футболиста.

Брэдли Конор (20 лет)

Брэдли Конор родился в Северной Ирландии. С детства занимался футболом в аматорском клубе "Данганнон Свифтс". Параллельно успевал тренироваться в центре развития детей, который создал "Ливерпуль". Плюс – занимался в секции по бегу по пересеченной местности и стал чемпионом страны среди своих сверстников. Мальчик быстро развивался. В девять лет Конор выходил на поле играть против одиннадцатилетних подростков. Кроме хорошей физической формы Брэдли выделялся высоким уровнем футбольного интеллекта. Конечно, топ-клубы следили за Конором. Он мог оказаться в "Арсенале" или "Челси". Но Брэдли выбрал "Ливерпуль", любовь к которому жила в сердце мальчика с ранних лет. В 12 лет Конор впервые переступил порог академии "Ливерпуля".

Пеп Лейндерс и Витор Матуш восхищались способностями Конора и обратили внимание Юргена Клоппа на подрастающий талант.

"Мне понадобилась всего одна тренировка, чтобы я "влюбился" в этого футболиста", – прокомментировал Юрген Клопп свое внимание к Конору.

В 18 лет Брэдли дебютировал за первую команду "красных" (сентябрь 2021 года). А через три месяца Клопп выпустил защитника на несколько минут в матче с "Миланом" (Лига чемпионов).

Летом 2022 года "Ливерпуль" отдал Конора в аренду ("Болтон", третья лига Англии), где молодой футболист взрослел и набирался опыта. Летом 2023 года Брэдли вернулся и поехал с первой командой в Сингапур показать тренеру, чему научился. Больше парня в аренду не отправляли.

На старте сезона 2023/2024 Конор получил травму спины, которая выбила его из строя на несколько месяцев. Восстановившись, Конор быстро набрал обороты.

"Невероятный футболист с высочайшим интеллектом и огромным потенциалом", – говорил в январе Юрген Клопп о Коноре после матча с "Арсеналом".

Восхищаться причины были. Конор провел на поле всего 15 минут. Но сколько проблем он создал Мартинелли и всему "Арсеналу".

С января 2024 года Конор регулярно выходит в старте "Ливерпуля". Конечно, большую роль в этом сыграли травмы Трента Александер-Арнольд. Но Конор в каждом матче оправдывает доверие Клоппа и доказывает, что готов к большим вызовам. На счету Конора 1244 сыгранные минуты (январь-март 2024 года), один гол в ворота "Челси" и три ассиста.

"Ливерпуль" может гордиться своими воспитанниками и быть уверенным, что практически каждый из них принесет огромную пользу клубу в будущем. Ну а мы продолжим наслаждаться футболом "Ливерпуля", молодых талантов и всей АПЛ.

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