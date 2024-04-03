  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм планирует продать своего защитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм планирует продать своего защитника

Англия
Обновлено

Об этом сообщает Football Insider

Тоттенхэм планирует продать своего защитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Учитывая то, что шпоры планируют новые приобретения во время летнего трансферного окна, руководству клуба также придется и продавать игроков. После прихода Анге Постекоглу, Эмерсон Роял фактически потерял место в стартовом составе "Тоттенхэма" в этом сезоне и правый защитник как раз входит в когорту тех, с кем могут попрощаться в клубе.

К бразильцу зимой проявляли интерес саудовские клубы. Этим летом шпоры будут гораздо лучше настроены на предметные переговоры относительно своего защитника, у которого срок действия контракта завершается в июне 2026 года.

Добавим, что Эмерсон Роял сыграл 20 матчей во всех турнирах этого сезона и лишь в 11 из них выходил в стартовом составе.

По теме
yellow-arrow
Как Миколенко ирисок в игре оставил. Ньюкасл - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Забарный обгоняет Мудрика в турнирной таблице АПЛ. Борнмут - Кристал Пэлас 1:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот
Саудовская Аравия Тоттенхэм (Лондон) Эмерсон Роял
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости