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Тоттенхэм планирует продать своего защитника
Об этом сообщает Football Insider
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Учитывая то, что шпоры планируют новые приобретения во время летнего трансферного окна, руководству клуба также придется и продавать игроков. После прихода Анге Постекоглу, Эмерсон Роял фактически потерял место в стартовом составе "Тоттенхэма" в этом сезоне и правый защитник как раз входит в когорту тех, с кем могут попрощаться в клубе.
К бразильцу зимой проявляли интерес саудовские клубы. Этим летом шпоры будут гораздо лучше настроены на предметные переговоры относительно своего защитника, у которого срок действия контракта завершается в июне 2026 года.
Добавим, что Эмерсон Роял сыграл 20 матчей во всех турнирах этого сезона и лишь в 11 из них выходил в стартовом составе.
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