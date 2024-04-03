Тоттенхэм планирует продать своего защитника

Учитывая то, что шпоры планируют новые приобретения во время летнего трансферного окна, руководству клуба также придется и продавать игроков. После прихода Анге Постекоглу, Эмерсон Роял фактически потерял место в стартовом составе "Тоттенхэма" в этом сезоне и правый защитник как раз входит в когорту тех, с кем могут попрощаться в клубе.

К бразильцу зимой проявляли интерес саудовские клубы. Этим летом шпоры будут гораздо лучше настроены на предметные переговоры относительно своего защитника, у которого срок действия контракта завершается в июне 2026 года.

Добавим, что Эмерсон Роял сыграл 20 матчей во всех турнирах этого сезона и лишь в 11 из них выходил в стартовом составе.