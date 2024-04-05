  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лондонский клуб проявляет интерес к тренеру Фулхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лондонский клуб проявляет интерес к тренеру Фулхэма

Англия

Об этом сообщает The Sun

Лондонский клуб проявляет интерес к тренеру Фулхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марку Силва подписал новое соглашение с дачниками в октябре до конца сезона 2026 года. Предполагается, что в контракте португальца с "Фулхэмом" есть пункт об отступных на сумму 8,6 миллиона фунтов стерлингов.

По информации британского издания, 46-летний тренер снова будет в центре внимания этим летом. В частности, "Вест Хэм" рассматривает возможность сотрудничества с наставником дачников. Руководство молотобойцев привлекает стиль игры подопечных Марку Силвы, которые сопровождаются и хорошими результатами в лиге.

Добавим, что "Фулхэм" после 31 сыгранного тура занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков.

По теме
yellow-arrow
Почеттино - о 4:3 с МЮ: Победила лучшая команда
yellow-arrow
Тен Хаг - после упущенной победы над Челси: Мы доминировали над соперником
yellow-arrow
Ливерпуль хочет приобрести полузащитника Феде Вальверде
Фулхэм (Лондон) Марку Силва Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости