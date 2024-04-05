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Лондонский клуб проявляет интерес к тренеру Фулхэма
Об этом сообщает The Sun
Getty Images / Global Images Ukraine
Марку Силва подписал новое соглашение с дачниками в октябре до конца сезона 2026 года. Предполагается, что в контракте португальца с "Фулхэмом" есть пункт об отступных на сумму 8,6 миллиона фунтов стерлингов.
По информации британского издания, 46-летний тренер снова будет в центре внимания этим летом. В частности, "Вест Хэм" рассматривает возможность сотрудничества с наставником дачников. Руководство молотобойцев привлекает стиль игры подопечных Марку Силвы, которые сопровождаются и хорошими результатами в лиге.
Добавим, что "Фулхэм" после 31 сыгранного тура занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков.
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