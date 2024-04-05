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Почеттино - о 4:3 с МЮ: Победила лучшая команда
Коуч "синих" высказал противоположное мнение своему визави
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино высказался о волевой победе команды в поединке 31-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (4:3).
"Я очень счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Это был тяжелый матч, но в целом мы были лучшей командой. Мы отлично начали игру, но пропущенные голы эмоционально сказались на команде.
"Манчестер Юнайтед" очень хорошо действует при переходе из обороны в атаку, и хотелось бы не пропускать такие голы, которые мы пропустили.
Реальность такова, что для победы всегда нужно делать больше, чем соперник. Наше выступление можно назвать хорошим, но не отличным. Это начало налаживания контакта с фанатами, и это будет очень полезно для нашего будущего».
Палмер? Я в восторге от него? Он делает фантастическую работу, сложно сказать о нём больше. Сегодня он показал менталитет победителя и высокое качество футбола", - цитирует специалиста BBC Sport.
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