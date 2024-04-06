Интересуется не только футболом: Салах рассказал о хобби, которые помогают ему быть "лучшей версией самого себя"

Если кто-то считает, что игра Салаха на поле - это результат только таланта и тренировок, то он ошибается. В интервью ESPN звезда "Ливерпуля" вспомнил о своих хобби, которые стали для него фундаментальными для развития не только как спортсмена, но, прежде всего, как личности.

"Я играю в шахматы почти каждый день. Практически каждый день. Я также много времени занимаюсь йогой, почти каждый день медитирую. Стараюсь развиваться в мелочах, не только для футбола, но и думать о себе как о личности. Это правда... когда я думаю об этом, я делаю все возможное, чтобы быть лучшей версией самого себя в футболе. Но как человек, я также должен развиваться", - поделился своими интересами Мохаммед Салах.

Добавим, что игрок "Ливерпуля" не перестает радовать глаз болельщиков своей игрой и в этом сезоне: 22 гола и 13 передач выполнил египтянин в 34 матчах.