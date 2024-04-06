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Интересуется не только футболом: Салах рассказал о хобби, которые помогают ему быть "лучшей версией самого себя"

Англия

Там есть место и для еще одного вида спорта

Интересуется не только футболом: Салах рассказал о хобби, которые помогают ему быть "лучшей версией самого себя"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Если кто-то считает, что игра Салаха на поле - это результат только таланта и тренировок, то он ошибается. В интервью ESPN звезда "Ливерпуля" вспомнил о своих хобби, которые стали для него фундаментальными для развития не только как спортсмена, но, прежде всего, как личности.

"Я играю в шахматы почти каждый день. Практически каждый день. Я также много времени занимаюсь йогой, почти каждый день медитирую. Стараюсь развиваться в мелочах, не только для футбола, но и думать о себе как о личности. Это правда... когда я думаю об этом, я делаю все возможное, чтобы быть лучшей версией самого себя в футболе. Но как человек, я также должен развиваться", - поделился своими интересами Мохаммед Салах.

Добавим, что игрок "Ливерпуля" не перестает радовать глаз болельщиков своей игрой и в этом сезоне: 22 гола и 13 передач выполнил египтянин в 34 матчах.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Гресь
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