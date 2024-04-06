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АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4. Готов ли Мадрид к Кевину Де Брюйне?

Англия
Обновлено

Гениальный бельгиец помогает "горожанам" одержать победу на "Селхерст Парк"

АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4. Готов ли Мадрид к Кевину Де Брюйне?

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

После прихода в "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера, результаты значительно не улучшились, болельщики все еще недовольны и аргументы о травмах едва ли. О том, что нужно время, никто не хочет слышать. Возможно, в итоге что-то улучшится до конца сезона, учитывая возвращение после травмы Майкла Олисе, который является одним из главных атакующих исполнителей этого коллектива. Как бы там ни было, а "орлы" выглядели как маловероятный претендент на то, чтобы отобрать очки у команды Пепа Гвардиолы.

К слову, сам Пеп решил посадить на скамейку запасных Фила Фодена, автора хет-трика в прошлом матче против "Астон Виллы", зато в старте появились Кевин Де Брюйне и Эрлинг Холанд. Отдых, который они получили, похоже, пошел на пользу обоим.

Интересно и то, как начался этот матч, ведь "горожане" уже на третьей минуте пропустили быструю контратаку: неточная передача от Стоунза и молниеносный розыгрыш от хозяев поля: Адам Уортон запустил мяч вперед на Жана-Филиппа Матета и нападающий "орлов" великолепным ударом отправил круглого в дальний угол ворот Штефана Ортеги. 1:0 и легкий шок на глазах Пепа Гвардиолы, он точно не ожидал такого неудачного старта.

АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4. Готов ли Мадрид к Кевину Де Брюйне? - изображение 1

Впрочем гости быстро оправились и начали заниматься тем, что они умеют лучше всего: контроль мяча, быстрые перемещения, высокий прессинг и постоянное давление на ворота соперника. В начале Дин Хендерсон проявлял свои геройские качества, сначала отразив удар от Альвареса, а затем и Родри, но то, что исполнил Кевин Де Брюйне на 13-й минуте, остановить было невозможно. Красивый удар с угла штрафной площадки в дальнюю девятку. Красиво, качественно и счет уже равный. Оказывается, по системе ожидаемых голов (xG), этот удар оценивался в 0.02 гола.

Через несколько мгновений гениальный Кевин отдал чрезвычайно мастерский пас на Холанда, который фактически вышел на свидание с голкипером, однако переиграть своего оппонента не смог. Очередной признак того, насколько норвежец далек от своей идеальной формы прямо сейчас. Не очень приятный момент, учитывая количество критики, которая посыпалась на футболиста в последнее время.

До конца тайма "горожане" так и не смогли найти второго гола, зато даже пропустили несколько моментов на собственные ворота, но то не хватало точности от Айю, то молодчина Ортега умело реагировал на всю опасность. Второй тайм начался с гола Рико Льюиса, который транзитом через Андерсена все же принял пас от Грилиша и пробил точно в угол ворот Хендерсона из пределов штрафной площадки. Именно в этот момент болельщики гостей смогли выдохнуть. А игроки на поле очень хотели снять все вопросы третьим мячом, его они и полетели забивать.

Именно в этот момент мы наконец вспомнили, почему Эрлинг считается одним из лучших нападающих мира. Очень классно Грилиш в штрафной площадке отдал на Де Брюйне, который мгновенно увидел зону, где может открыться Холанд и отдал передачу туда. Норвежец опередил Джефферсона Лерму и забил третий гол своей команды, полностью успокоив игру.

АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4. Готов ли Мадрид к Кевину Де Брюйне? - изображение 2

А дальше началось настоящее веселье! Кевин Де Брюйне забил свой 100-й гол в футболке "Манчестер Сити" ударом из пределов штрафной площадки после комфортной скидки от Родри. Удар в ближний угол и несчастный Хендерсон лишь разводит руками. Бельгиец — третий лучший бомбардир в истории "горожан". Во втором тайме гости взяли этот матч под полный контроль и разбили команду Оливера Гласнера.

Немного с опозданием, но "орлы" все же проснулись и забили еще один мяч в ворота Ортеги: Одсонн Эдуар удачно открылся под прострел от Джеффри Шлуппа и в касание завершил красивую атаку. 2:4.

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за титул, свою задачу в этом туре они выполнили и теперь ожидают первого матча в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала". Очевидно, подходят к этому матчу они не в лучшей форме, однако Кевин Де Брюйне, похоже, готов как никогда. А что касается "Кристал Пэлас", то они остаются на 14-й строчке с 30 очками в активе.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" 2:4

Голы: Матета (3), Эдуар (86) — Де Брюйне (13, 70), Льюис (47), Холанд (66)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Уорд, Андерсен, Лерма — Муньос, Уортон, Хьюз (Ахамада, 83), Митчелл (Клайн, 75) — Эзе (Шлупп, 64), Матета (Эдуар, 75), Айю (Олисе, 74)

"Манчестер Сити": Ортега — Льюис, Стоунз, Диаш, Гвардиол (Аканджи, 46) — Родри (Ковачич, 74) — Бобб, Де Брюйне (Силва, 90+2), Альварес (Нуньеш, 74), Грилиш — Холанд

Предупреждения: Матета (62) — Гвардиол (45+2)

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
06.04.2024 в 17:59
Камавинга его сожрет на поле.
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
06.04.2024 в 17:59
Камавинга его сожрет на поле.
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Spokoyno (Київ)
06.04.2024 в 17:32
Так Пеп готувався до наступного набагато важного та важкого матчу! Але в АПЛ у тренувальному режимі грати небезпечно! Пригадуємо чим закінчилась гра першого кругу між цими командами Проте клас гравців незрівняний! Здивував Гриліш! Жорсткий у захисті, вальяжний в атаці! Тим не менш причетний ледь не до всіх голів МС. PS Як же набридлі ці "постраждалі", які не соромляться на жорсткий контакт до суперника, проте валяться та вимагають покарань від мінімального контакту опонентів!
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KondratCheUa (Чернигов)
06.04.2024 в 17:12
Начо его ещё в подтребунке кончит!!!Кевин, ты приезжай! Мадрид покажет тебе футбольный уровень!
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