Арсенал и Манчестер Сити попытаются подписать следующего Кварацхелию

16-летний нападающий "Динамо" (Тбилиси) Вахтанг Салия ярко стартовал в новом сезоне Лиги Эровнули. В шести поединках юный талант отличился дважды и сделал 2 передачи. Также футболист выступает в юношеской сборной U17 родной страны. Его уже сравнивают с Кварацхелией из-за национальности и выступлений в "Динамо".

Вахтанга называют одним из будущих звездных игроков Европы. Ожидаемо, что он обратил на себя внимание ведущих клубов континента.

Например, "Арсенал" и "Манчестер Сити" также оказались в списке претендентов. Учитывая их статус и уровень национального первенства, они возглавляют гонку за грузинским полузащитником.