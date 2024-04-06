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Миколенко - один из лучших, Забарный - худший: известны оценки украинцев за матчи 32-го тура АПЛ
Ярмолюк тоже принимал участие
Getty Images / Global Images Ukraine
Завершился ряд поединков 32-го тура АПЛ. В части из них принимали участие украинцы. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко провел полный матч против "Бернли" (1:0). Благодаря удачным действиям оборонец получил от статистических порталов одни из самых высоких баллов среди всех футболистов - 7,5 (WhoScored) и 7,4 (Sofascore).
Защитник "Борнмута" Илья Забарный сыграл все 90+ минут в матче с "Лутоном". "Вишенки" уступили на выезде со счетом 2:1. К сожалению, Илья не может занести этот поединок себе в актив. Статистически-аналитические порталы признали Забарного худшим игроком в матче. Имеем следующие оценки: 5,6 от WhoScored и 6,1 от Sofascore.
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк вышел на 81-й минуте в матче с "Астон Виллой" (3:3). Времени проявить себя было не так уж и много, поэтому аналитические порталы выставили Егору средние оценки - 6,1 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).
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