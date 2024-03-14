Мудрик снова подешевел, Забарный догнал Миколенко. Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ . Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик снова упал в цене. Если раньше Михаил оценивался в 40 млн евро, то сейчас его ценник составляет 35 млн. Интересно, что это уже четвертое падение в стоимости после перехода в "Челси", ведь на момент трансфера в Англию Мудрика оценивали в 60 миллионов евро.

Сразу в два раза поднялся в цене полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк – с 2.5 млн евро до 5 млн.

Выросла оценочная стоимость Ильи Забарного ("Борнмут") – с 25 млн до 28.

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Обновление цен не коснулось Александра Зинченко (42 миллиона евро), Виталия Миколенко (28 миллионов).

Украинцы в АПЛ: