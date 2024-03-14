Мудрик снова подешевел, Забарный догнал Миколенко. Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ
Но наибольший прогресс в процентном соотношении у Егора Ярмолюка
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков
Так, вингер "Челси" Михаил Мудрик снова упал в цене. Если раньше Михаил оценивался в 40 млн евро, то сейчас его ценник составляет 35 млн. Интересно, что это уже четвертое падение в стоимости после перехода в "Челси", ведь на момент трансфера в Англию Мудрика оценивали в 60 миллионов евро.
Сразу в два раза поднялся в цене полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк – с 2.5 млн евро до 5 млн.
Выросла оценочная стоимость Ильи Забарного ("Борнмут") – с 25 млн до 28.
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Обновление цен не коснулось Александра Зинченко (42 миллиона евро), Виталия Миколенко (28 миллионов).
Украинцы в АПЛ:
- Александр Зинченко ("Арсенал", +0 миллионов евро, 42 миллиона евро);
- Михаил Мудрик ("Челси", -5 млн, 35 млн);
- Виталий Миколенко ("Эвертон", +0 млн, 28 млн);
- Илья Забарный ("Борнмут", +3 млн, 28 млн);
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", +2.5 млн, 5 млн).
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