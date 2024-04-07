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Тен Хаг: Я разочарован тем, что мы потеряли семь очков за неделю

Англия
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Но с другой стороны, он гордится командой

Тен Хаг: Я разочарован тем, что мы потеряли семь очков за неделю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал ничью своих подопечных в матче против “Ливерпуля”:

“Очень смешанные эмоции. С одной стороны, я разочарован тем, что мы потеряли семь очков за одну неделю, когда находились в победных позициях, но мы должны винить только себя в том, что совершили глупые ошибки.

С другой стороны, я очень горжусь. Вы видите, как мы совершенствуемся, и потенциал этой команды поражает. Я горжусь. В решающих участках мы проигрывали единоборства, особенно молодые игроки, мы не были уверены, чтобы выигрывать дуэли. Во втором тайме мы поощряли их лучше играть, и они активизировались.

Вилли Камбвала некоторое время тренировался с нами и хорошо прогрессировал. Следующее поколение должно показать себя, и он отлично справляется. Задача для него состоит в том, чтобы делать это постоянно. Прекрасная возможность для него.

У нас есть другие варианты, например привлечение Каземиро на позицию центрального хава, но сегодня он заслужил и продемонстрировал это на поле”, - сказал тен Хаг.

"Манчестер Юнайтед" в последних трех матчах пропускал голы на 90+9, 90+10, 90+11 и на 84 минуте, ведя в счете. В то же время соперники "манкунианцев" в общей сложности нанесли по воротам Онана 81 удар за эти три встречи.

МЮ находится на шестом месте АПЛ. Следующий матч команда проведет против "Борнмута" 13 апреля.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Максим Кучер
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