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Тен Хаг: Я разочарован тем, что мы потеряли семь очков за неделю
Но с другой стороны, он гордится командой
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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал ничью своих подопечных в матче против “Ливерпуля”:
“Очень смешанные эмоции. С одной стороны, я разочарован тем, что мы потеряли семь очков за одну неделю, когда находились в победных позициях, но мы должны винить только себя в том, что совершили глупые ошибки.
С другой стороны, я очень горжусь. Вы видите, как мы совершенствуемся, и потенциал этой команды поражает. Я горжусь. В решающих участках мы проигрывали единоборства, особенно молодые игроки, мы не были уверены, чтобы выигрывать дуэли. Во втором тайме мы поощряли их лучше играть, и они активизировались.
Вилли Камбвала некоторое время тренировался с нами и хорошо прогрессировал. Следующее поколение должно показать себя, и он отлично справляется. Задача для него состоит в том, чтобы делать это постоянно. Прекрасная возможность для него.
У нас есть другие варианты, например привлечение Каземиро на позицию центрального хава, но сегодня он заслужил и продемонстрировал это на поле”, - сказал тен Хаг.
"Манчестер Юнайтед" в последних трех матчах пропускал голы на 90+9, 90+10, 90+11 и на 84 минуте, ведя в счете. В то же время соперники "манкунианцев" в общей сложности нанесли по воротам Онана 81 удар за эти три встречи.
МЮ находится на шестом месте АПЛ. Следующий матч команда проведет против "Борнмута" 13 апреля.
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