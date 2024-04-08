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Эвертон может продать своего нападающего этим летом

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Причина - проблемы с финансовым фэйр-плеем

Эвертон может продать своего нападающего этим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

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В последней финансовой отчетности ириски объявили об убытках в размере 89,1 миллиона фунтов стерлингов за прошлый сезон. Учитывая еще то, что клубу сняли очки за нарушение ФФП, руководство будет вынуждено распродавать своих игроков, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Как сообщает Football Insider, этим летом "Эвертон" запросит за нападающего Доминика Калверт-Льюина более 40 миллионов фунтов стерлингов. Однако считается, что команда Шона Дайча может согласиться на менее выгодное, для себя, предложение на фоне проблем с ФФП. Клубы Премьер-лиги должны подать свои финансовые отчеты до 30 июня. Это означает, что к этому времени им придется санкционировать продажу игроков (среди которых может быть Калверт-Льюин), чтобы они были зарегистрированы в их балансах на этот сезон.

Добавим, что нападающий "Эвертона" в этом сезоне провел 33 матча, же отметился 6 голами и 2 ассистами.

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Эвертон (Ливерпуль) финансовый fair play Доминик Калверт-Льюин
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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