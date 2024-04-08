  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. С Эвертона сняли еще два очка за нарушение финансового фейр-плей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Эвертона сняли еще два очка за нарушение финансового фейр-плей

Англия
Обновлено

Об этом сообщает журналист Дэвид Орштейн

С Эвертона сняли еще два очка за нарушение финансового фейр-плей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Штраф, наложенный независимой комиссией, к которой Премьер-лига направила "Эвертон" в январе, является вторым в этой кампании для мерсисайдского клуба и касается трехлетнего отчетного периода, заканчивающегося в сезоне 2022-23.

Финансовая отчетность за прошлогодний сезон показала убыток в размере 89,1 миллиона фунтов стерлингов. Последнее отчисление "Эвертона" опустило его на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, на два пункта выше зоны вылета.

Ириски не подтвердили, будут ли подавать апелляцию на второе наказание, но должны сообщить о своих намерениях на этот счет в течение семи дней. Премьер-лига также может обжаловать решение независимой комиссии об увеличении штрафа.

Напомним, в ноябре на "Эвертон" был наложен 10-балльный штраф за нарушение PSR, касающийся трехлетнего периода, который заканчивается в сезоне 2021-22, хотя в феврале этот штраф был уменьшен до шести.

По теме
yellow-arrow
"Нужно определиться", - Гвардиола о выборе голкипера на матч Лиги чемпионов против Реала
yellow-arrow
Форвард РБ Лейпцига хочет остаться в Лондоне
yellow-arrow
Родриго: Я почти присоединился к Ливерпулю
Эвертон (Ливерпуль) АПЛ финансовый fair play
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Девід Орштейн
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости