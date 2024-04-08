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С Эвертона сняли еще два очка за нарушение финансового фейр-плей
Об этом сообщает журналист Дэвид Орштейн
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Штраф, наложенный независимой комиссией, к которой Премьер-лига направила "Эвертон" в январе, является вторым в этой кампании для мерсисайдского клуба и касается трехлетнего отчетного периода, заканчивающегося в сезоне 2022-23.
Финансовая отчетность за прошлогодний сезон показала убыток в размере 89,1 миллиона фунтов стерлингов. Последнее отчисление "Эвертона" опустило его на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, на два пункта выше зоны вылета.
???? EXCL: Everton given 2-point deduction for breach of PL PSR rules. Penalty for 3yr cycle to 22-23. Follows 6-point deduction for previous cycle. #EFC drop 1 spot to 16th, 2 points above relegation zone. 7 days to notify if intend to appeal @TheAthleticFC https://t.co/i8ZSYunRta— David Ornstein (@David_Ornstein) April 8, 2024
Ириски не подтвердили, будут ли подавать апелляцию на второе наказание, но должны сообщить о своих намерениях на этот счет в течение семи дней. Премьер-лига также может обжаловать решение независимой комиссии об увеличении штрафа.
Напомним, в ноябре на "Эвертон" был наложен 10-балльный штраф за нарушение PSR, касающийся трехлетнего периода, который заканчивается в сезоне 2021-22, хотя в феврале этот штраф был уменьшен до шести.
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