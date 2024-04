С Эвертона сняли еще два очка за нарушение финансового фейр-плей

Штраф, наложенный независимой комиссией, к которой Премьер-лига направила "Эвертон" в январе, является вторым в этой кампании для мерсисайдского клуба и касается трехлетнего отчетного периода, заканчивающегося в сезоне 2022-23.

Финансовая отчетность за прошлогодний сезон показала убыток в размере 89,1 миллиона фунтов стерлингов. Последнее отчисление "Эвертона" опустило его на 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, на два пункта выше зоны вылета.

