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Рио Фердинанд о стиле игры МЮ: я не думаю, что стиль Тен Хага - это хаотичный футбол камикадзе

Англия
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Бывшая легенда красных дьяволов остро скритиковала тренера команды

Рио Фердинанд о стиле игры МЮ: я не думаю, что стиль Тен Хага - это хаотичный футбол камикадзе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью в принципиальном дерби с "Ливерпулем" - 2:2. Впрочем, сама игра команды с "Олд Траффорда" выглядит очень неубедительной. Бывший игрок красных дьяволов Рио Фердинанд не скрывал своего разочарования от того, что он увидел в матче с мерсисайдцами.

"Менеджер вышел перед этим и сказал: "если кто-то не видит стиль игры, то я не знаю, на что вы смотрите", и вообще, "у нас есть стиль игры". За всю свою жизнь я каждый раз давал ему презумпцию невиновности и каждый раз смотрел на него и думал: "Что же это такое?!". Я сказал вчера [в воскресенье] после игры, что если игра в камикадзе, в футбол без контроля над игрой - это то, что мы ищем, то он это уловил и прекрасно справляется с этим, потому что это то, во что мы играем. Вы можете списать это на травмы, - у нас много травмированных, но многие команды имеют травмы, и они все равно играют в тот стиль футбола, которого пытаются достичь. Я не думаю, что стиль Тен Хага - это хаотичный футбол камикадзе", - цитирует Фердинанда Goal.com

Добавим, что "МЮ" после 31 сыгранного поединка находится на 6-й позиции, отставая на 11 очков от "Тоттенхэма", который занимает 4-е место.

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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Александр Гресь
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