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Манчестер Юнайтед интересуется лидером Милана
Об этом сообщает Fichajes
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Красные дьяволы в этом сезоне своими результатами не впечатляют, а в нападении вообще имеют проблемы с забитыми мячами - лишь 11-е место в АПЛ по количеству голов. Поэтому, руководство "МЮ" находится сейчас в активном поиске для усиления атакующей линии.
Красные дьяволы будут соревноваться с "Арсеналом" за вингера "Милана" Рафаэля Леао. Португалец доказал, что он является грозной силой в передней линии, что делает его желанной целью для обоих клубов. Хотя Рафаэль Леао играет схожую роль с Маркусом Рэшфордом, "Манчестер Юнайтед" может рассмотреть возможность использования англичанина на другой позиции, чтобы оптимизировать его игру. Кроме того, руководство английского клуба должно учесть ценник на португальца, который составляет 145 млн евро.
Добавим, что Рафаэль Леао в этом сезоне провел 38 матчей, где отметился 12 голами и 12 передачами.
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