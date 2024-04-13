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"Если у новых директоров будут идеи, мы всегда готовы их рассмотреть": Эрик тен Хаг - о трансферной политике
У МЮ хорошие планы на это лето
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о трансферных целях на лето.
"Нам хорошо известно, какого типа нам нужны игроки в нашей лиге. В наших соревнованиях нужны два человека на каждую позицию. Рекрутинг организован, если у новых директоров будут идеи, мы всегда готовы их рассмотреть.
Касаемо игроков, которые сейчас играют. У Онана дела идут хорошо, потенциал и талант Хейлунда видны каждому, все очень довольны. Подписать бомбардира? Это помогло бы, но мы рассчитываем на голы Рашфорда и Марсьяля", — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Напомним, летнее трансферное окно в Англии откроется 14 июня и будет длиться до 2 сентября.
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