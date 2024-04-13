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Гвардиола: Вклад Холанда в игру Сити всегда был уникален
У него больше результативных действий, чем матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Эрлинга Холанда в матче против "Реала"
“Холанд помог забить некоторые голы, создав пространство для других... После игры с “Реалом” он был чрезвычайно счастлив. Он мне очень нравился. Очень.
Он помогает нам создавать больше пространства в зонах. Его вклад всегда был уникален с первого дня прошлого сезона”, - сказал Гвардиола.
В текущем сезоне на счету Холанда 30 голов и шесть ассистов в 37 матчах. В общей сложности на его счету 97 (82+15) результативных действий в составе "Сити" за 90 проведенных поединков.
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