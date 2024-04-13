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Гвардиола: Вклад Холанда в игру Сити всегда был уникален

Англия

У него больше результативных действий, чем матчей

Гвардиола: Вклад Холанда в игру Сити всегда был уникален

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Эрлинга Холанда в матче против "Реала"

“Холанд помог забить некоторые голы, создав пространство для других... После игры с “Реалом” он был чрезвычайно счастлив. Он мне очень нравился. Очень.

Он помогает нам создавать больше пространства в зонах. Его вклад всегда был уникален с первого дня прошлого сезона”, - сказал Гвардиола.

В текущем сезоне на счету Холанда 30 голов и шесть ассистов в 37 матчах. В общей сложности на его счету 97 (82+15) результативных действий в составе "Сити" за 90 проведенных поединков.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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