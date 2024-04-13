Гвардиола: Вклад Холанда в игру Сити всегда был уникален

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Эрлинга Холанда в матче против "Реала"

“Холанд помог забить некоторые голы, создав пространство для других... После игры с “Реалом” он был чрезвычайно счастлив. Он мне очень нравился. Очень.

Он помогает нам создавать больше пространства в зонах. Его вклад всегда был уникален с первого дня прошлого сезона”, - сказал Гвардиола.