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Тренер Ньюкасла - о разгроме Тоттенхэма: Мы выглядели великолепно физически
Счастливый день для сорок
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился впечатлениями от победы над "Тоттенхэмом" (4:0). Его подопечные забили по 2 гола в каждом тайме.
"Это была замечательная наша игра. Я считаю, что игроки выполнили все действительно профессионально, старательно. Очень довольны игроками.
Мы очень хорошо защищали преимущество, потому что мы забили больше голов и все еще были агрессивными. Мы выглядели действительно прекрасно физически, смогли выполнить то, что хотели, и я думаю, что все показали себя очень хорошо.
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Я думаю, что мы продемонстрировали сегодня что мы все еще можем быть очень эффективной командой, безжалостной в атаке, очень старательной и компактной, и мы заслуженно победили", - сказал Хоу.
"Ньюкасл" перегнал "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице АПЛ. По крайней мере, пока те не сыграют свой матч. Сейчас "сороки" на 6-м месте.
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