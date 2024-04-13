Тренер Ньюкасла - о разгроме Тоттенхэма: Мы выглядели великолепно физически

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау поделился впечатлениями от победы над "Тоттенхэмом" (4:0). Его подопечные забили по 2 гола в каждом тайме.

"Это была замечательная наша игра. Я считаю, что игроки выполнили все действительно профессионально, старательно. Очень довольны игроками.

Мы очень хорошо защищали преимущество, потому что мы забили больше голов и все еще были агрессивными. Мы выглядели действительно прекрасно физически, смогли выполнить то, что хотели, и я думаю, что все показали себя очень хорошо.