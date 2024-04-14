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Клубы АПЛ присматриваются к нападающему Панатинаикоса

Англия

Об этом сообщает The Sun

Клубы АПЛ присматриваются к нападающему Панатинаикоса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фулхэм" и "Вест Хэм" нуждаются в дополнительной огневой мощи и рассматривают одного из форвардов сборной Греции. Речь идет об игроке "Панатинаикоса" Фотисе Йоаннидисе, который продуктивно проводит этот сезон в составе своего клуба.

Форвард оценивается греческим клубом высшей лиги примерно в 15 миллионов фунтов стерлингов. Руководство "Панатинаикоса" готовы отпустить своего игрока, если поступят выгодные предложения.

Добавим, что Фотис Йоаннидис в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился 21 голом и 7 передачами.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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