Клубы АПЛ присматриваются к нападающему Панатинаикоса

"Фулхэм" и "Вест Хэм" нуждаются в дополнительной огневой мощи и рассматривают одного из форвардов сборной Греции. Речь идет об игроке "Панатинаикоса" Фотисе Йоаннидисе, который продуктивно проводит этот сезон в составе своего клуба.

Форвард оценивается греческим клубом высшей лиги примерно в 15 миллионов фунтов стерлингов. Руководство "Панатинаикоса" готовы отпустить своего игрока, если поступят выгодные предложения.

Добавим, что Фотис Йоаннидис в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился 21 голом и 7 передачами.