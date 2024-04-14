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Эвертону уже в третий раз грозит снятие очков

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Эвертону уже в третий раз грозит снятие очков

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ириски", которые страдают от штрафных санкций за нарушение финансового фэйр-плей в этом сезоне, могут грозить новые. Руководство "Эвертона" сейчас ведет спор с Премьер-лигой относительно статуса определенных расходов, связанных со строительством их нового стадиона "Брамли-Мур Док".

Британское издание предполагает, что любое снятие очков, связанное с расходами на стадион, не произойдет до следующего сезона. Команда Шона Дайча превысила допустимый порог убытков за трехлетний период до сезона 2022-23 на 16,6 миллиона фунтов стерлингов, за что в понедельник (8 апреля) была лишена двух очков. Однако клуб настаивает на том, что 6,5 млн фунтов стерлингов из этой суммы не должны быть отнесены на счет ФФП, поскольку они должны быть подтверждены аудитом на счетах стадиона, а не зарегистрированы как убытки. Ожидается слушание по этому вопросу и журналисты издания считают, что это может привести к дальнейшим санкциям против мерсисайдцев, которые находятся в затруднительном положении.

Напомним, что с "Эвертона" в течение сезона дважды снимали очки за нарушение ФФП, где в целом клуб потерял 8 пунктов. "Ириски" находятся рядом с зоной вылета, - на 16-й позиции. Стоит отметить, что с начала существования АПЛ, "Эвертон" еще ни разу не вылетал из этого дивизиона.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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