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Полузащитник Арсенала может вернуться в Серию А
Об этом сообщает Goal.com
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" может потерять Жоржиньо в летнее трансферное окно, поскольку агент игрока Жоау Сантос снова заговорил о возможном возвращении в Италию. Полузащитник перешел к "канонирам" в январе 2023 года из "Челси" и зарекомендовал себя как важный член команды Микеля Артеты. Однако в декабре итальянскому легионеру исполнилось 32 года и пока неизвестно, останется ли он в составе лондонцев, или будет искать новых вызовов в других местах.
"Звонили ли нам из "Арсенала" с предложением о продлении контракта? Сейчас мы сосредоточены на ответном матче Лиги чемпионов против "Баварии", мы никуда не спешим. Если они позвонят нам через месяц-два, чтобы обсудить продление контракта, мы не против. Хотел бы Жоржиньо вернуться в Италию? Да, конечно, ведь он вырос в Италии и ему все нравится в вашей стране", - цитирует Жоау Сантоса Goal.com
Добавим, что Жоржиньо в этом сезоне провел 33 матча, где отметился голом и 3 результативными передачами.
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