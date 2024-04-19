Манчестер Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Посреди недели команда Гвардиолы вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв мадридскому "Реалу" в серии пенальти. Болельщики "горожан" были откровенно разочарованы подобным результатом и они требуют победы в Кубке, чтобы получить хоть какое-то утешение на фоне сезона, который под угрозой полного срыва.

Впрочем, противостоять им будет хоть и молодая, но очень голодная команда Маурисио Почеттино. Матч обещает получиться невероятно интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.

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