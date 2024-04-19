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Манчестер Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Пеп Гвардиола в поисках реабилитации за вылет из ЛЧ

Манчестер Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посреди недели команда Гвардиолы вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв мадридскому "Реалу" в серии пенальти. Болельщики "горожан" были откровенно разочарованы подобным результатом и они требуют победы в Кубке, чтобы получить хоть какое-то утешение на фоне сезона, который под угрозой полного срыва.

Впрочем, противостоять им будет хоть и молодая, но очень голодная команда Маурисио Почеттино. Матч обещает получиться невероятно интересным.

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
19.04.2024 в 17:02
вас уже давно раскусили эти не нужные пасы не к чему не приводят --вам надо скорость -удары по воротам не играть в своей штрафной--как можно выигрывать если не бить по воротам
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
19.04.2024 в 17:02
вас уже давно раскусили эти не нужные пасы не к чему не приводят --вам надо скорость -удары по воротам не играть в своей штрафной--как можно выигрывать если не бить по воротам
Ответить
0
0

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