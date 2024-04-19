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Манчестер Сити – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Пеп Гвардиола в поисках реабилитации за вылет из ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди недели команда Гвардиолы вылетели из Лиги Чемпионов, проиграв мадридскому "Реалу" в серии пенальти. Болельщики "горожан" были откровенно разочарованы подобным результатом и они требуют победы в Кубке, чтобы получить хоть какое-то утешение на фоне сезона, который под угрозой полного срыва.
Впрочем, противостоять им будет хоть и молодая, но очень голодная команда Маурисио Почеттино. Матч обещает получиться невероятно интересным.
Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в субботу, 20 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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