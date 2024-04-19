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Почеттино - о Палмере: Показатели Коула - следствие его работы

Англия
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Наставник синих рассказал о 21-летнем полузащитнике

Почеттино - о Палмере: Показатели Коула - следствие его работы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал выступления своего полузащитника Коула Палмера.

"Я должен быть честным с вами. Коул далек от того, что мы ожидали увидеть в начале... "

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"Его показатели - следствие его работы. Он выступает очень хорошо", - добавил специалист.

Палмер в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Коул Палмер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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