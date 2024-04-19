Почеттино - о Палмере: Показатели Коула - следствие его работы

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал выступления своего полузащитника Коула Палмера.

"Я должен быть честным с вами. Коул далек от того, что мы ожидали увидеть в начале... "

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"Его показатели - следствие его работы. Он выступает очень хорошо", - добавил специалист.

Палмер в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 9 ассистов.