Небесно-голубой кубок. Как Ковентри Сити взял единственный трофей в собственной истории

Фанаты обожают истории, которые пишутся "темными лошадками". Особенно в кубковых соревнованиях, где представители низших лиг изредка о себе громко напоминают - как вот в Германии это сделал "Саарбрюкен".

Англия может предложить и свой "кейс". "Ковентри Сити", двигаясь по турнирной сетке, ни разу не встретился с соперником уровня мюнхенской "Баварии" или хотя бы "Боруссии" Менхенгладбах. В то же время это нисколько не умаляет подвиг "небесно-голубых" - на пути к полуфиналу были выбиты "Оксфорд Юнайтед" (6:2), "Шеффилд Уэнсдей" (5:2), "Мейдстоун" (5:0) и "Вулверхэмптон" (3:2), с сумасшедшими голами на 90+7 и 90+10.

И вот впереди - "Манчестер Юнайтед". И, пожалуй, логичный конец, учитывая нынешние возможности обоих оппонентов. С другой стороны, в футболе случается всякое, да и "Ковентри" имеет ценный опыт - вы не поверите, но в 80-х клуб добыл национальный кубок, к тому же на дистанции выбил, - знаете кого? - сэра Алекса Фергюсона. Что ж, ради такого окунемся в прошлое.

В сезоне 2000/01 "Ковентри Сити" финишировал предпоследним в АПЛ (кстати, "Манчестер Сити" набрал аналогичное количество очков, - 34, - и тоже понизился в классе). С тех пор команда все никак не гарантирует промоушн, более того, в розыгрыше 2011/12 даже попрощалась с Чемпионшипом.

В 2020-м "небесно-голубым" наконец-то посчастливилось выбраться из трясины Лиги 1, и вот они уже четвертый год ведут борьбу в середине Чемпионшипа. Правда, не без исключения - если бы кое-кому в финале плей-офф 2022/23 улыбнулась удача и была продемонстрирована лучшая реализация в серии послематчевых пенальти, то сейчас мы бы наблюдали в элите не за "Лутоном".

В 80-х "Ковентри" также знал свое место - балансировал на грани, хотя, справедливости ради, постоянно находил в себе силы, чтобы остаться в Первом дивизионе. Да и крепким кубковым бойцом не считался - в течение десятилетия преимущественно ограничивался четвертым-пятым-шестым этапом Кубка Англии. Да, случилась 1/2-я Кубка английской лиги 1980/81, но в целом тот же триумф в КА-1987 не побудил к кардинальным изменениям, а скорее ознаменовал предельный потолок.

Что это были за люди? Прежде всего подчеркнем, что и такие скромные клубы всегда генерировали интересных индивидуалистов. Не верите? Для примера можем вспомнить "Уимблдон", который в следующем, 1988 году тоже получил Кубок Англии. Казалось бы, так называемая банда психов, дровосеки, которых откровенно ненавидели конкуренты, а как присмотришься - Винни Джонс, Дэйв Бизант, Джон Фашану и особенно Деннис Уайз воспринимались мастерами своего дела.

"Ковентри" точно не назовешь зверинцем, который бушевал на "Плау Лейн", но это был довольно "сбитый" коллектив, со своими лидерами, которые локомотивом тянули остальных к достижению приемлемых результатов. Взять хотя бы Стива "Огги" Огризовича - вратарь выдал более полутысячи поединков за "Сити" и был тем, кого болельщики сборной Англии хотели хотя бы раз увидеть в "рамке" главной команды страны. Брайан Килклайн, прозванный "Киллером", полностью соответствовал прозвищу, выжигал все в центре обороны, но и отличался точностью и редко допускал ошибки. Неудивительно, что защитник носил капитанскую повязку и признан иконой на "Хайфилд Роуд".

Центрхав Микки Гинн верховодил в полузащите, на острие же расположился Сирилл Реджис - один из немногих, кто сильно повлиял на принятие и более активную интеграцию темнокожих исполнителей в английский футбол. Центральный нападающий заслужил уважение не словом, а делом - нравился скоростью, фактурностью и как только врывался в штрафную, то превращался в "убийцу" (показательно, что парня несколько раз вызывали в стан "трех львов").

Как видите, каждая линия имела игрока, который вел за собой - и этой конструкцией руководил тандем Джорджа Кертиса и Джона Силетта. Оба специалиста сыграли определяющую роль - например, первый спас "небесно-голубых" от вылета в 1983-м (все решило одно очко) и отвечал за различные менеджерские функции. Второй же до назначения работал с молодежью, владел глубокой скаутской системой и в дальнейшем помог сборной эпохи Свена-Йорана Эрикссона.

Также следует отдать должное владельцу Джимми Гиллу - поистине уникальному персонажу. Талантливый правый инсайд "Фулхэма", великолепный тренер, благодаря которому "Ковентри" преодолел Третий и Второй дивизионы (фундамент, оставленный Гиллом, понадобился для выхода в "вышку" в 1967-м). Помощник рефери, функционер, председатель правления, комментатор, шоумен и эксперт на телевидении - такое впечатление, что уроженец Белхэма перепробовал все на свете.

Занимая должность главы "Сити", Джимми сумел разобраться с финансовыми трудностями, возникшими в 70-х, и постепенно выстроил структуру, ресурсов которой хватило для пребывания среди лучших. Да, "Ковентри" не хватал звезд, иногда был вынужден лихорадочно бороться за выживание, но фанаты видели относительную стабильность. Что еще надо? Поэтому на победу в Кубке никто и не надеялся. Впрочем, это произошло, причем довольно эффектно.

BACK TO 1987 | Create posters, aimed at the younger generation, that bring together the football and shaving worlds to celebrate the @KingofShaves sponsorship of @Coventry_City #KingsOfTheFuture #TheClosestShave @OneMinuteBriefs pic.twitter.com/4PCnF0pua0