Небесно-голубой кубок. Как Ковентри Сити взял единственный трофей в собственной истории

Фанаты обожают истории, которые пишутся "темными лошадками". Особенно в кубковых соревнованиях, где представители низших лиг изредка о себе громко напоминают - как вот в Германии это сделал "Саарбрюкен".

Англия может предложить и свой "кейс". "Ковентри Сити", двигаясь по турнирной сетке, ни разу не встретился с соперником уровня мюнхенской "Баварии" или хотя бы "Боруссии" Менхенгладбах. В то же время это нисколько не умаляет подвиг "небесно-голубых" - на пути к полуфиналу были выбиты "Оксфорд Юнайтед" (6:2), "Шеффилд Уэнсдей" (5:2), "Мейдстоун" (5:0) и "Вулверхэмптон" (3:2), с сумасшедшими голами на 90+7 и 90+10.

И вот впереди - "Манчестер Юнайтед". И, пожалуй, логичный конец, учитывая нынешние возможности обоих оппонентов. С другой стороны, в футболе случается всякое, да и "Ковентри" имеет ценный опыт - вы не поверите, но в 80-х клуб добыл национальный кубок, к тому же на дистанции выбил, - знаете кого? - сэра Алекса Фергюсона. Что ж, ради такого окунемся в прошлое.

В сезоне 2000/01 "Ковентри Сити" финишировал предпоследним в АПЛ (кстати, "Манчестер Сити" набрал аналогичное количество очков, - 34, - и тоже понизился в классе). С тех пор команда все никак не гарантирует промоушн, более того, в розыгрыше 2011/12 даже попрощалась с Чемпионшипом.

В 2020-м "небесно-голубым" наконец-то посчастливилось выбраться из трясины Лиги 1, и вот они уже четвертый год ведут борьбу в середине Чемпионшипа. Правда, не без исключения - если бы кое-кому в финале плей-офф 2022/23 улыбнулась удача и была продемонстрирована лучшая реализация в серии послематчевых пенальти, то сейчас мы бы наблюдали в элите не за "Лутоном".

В 80-х "Ковентри" также знал свое место - балансировал на грани, хотя, справедливости ради, постоянно находил в себе силы, чтобы остаться в Первом дивизионе. Да и крепким кубковым бойцом не считался - в течение десятилетия преимущественно ограничивался четвертым-пятым-шестым этапом Кубка Англии. Да, случилась 1/2-я Кубка английской лиги 1980/81, но в целом тот же триумф в КА-1987 не побудил к кардинальным изменениям, а скорее ознаменовал предельный потолок.

Что это были за люди? Прежде всего подчеркнем, что и такие скромные клубы всегда генерировали интересных индивидуалистов. Не верите? Для примера можем вспомнить "Уимблдон", который в следующем, 1988 году тоже получил Кубок Англии. Казалось бы, так называемая банда психов, дровосеки, которых откровенно ненавидели конкуренты, а как присмотришься - Винни Джонс, Дэйв Бизант, Джон Фашану и особенно Деннис Уайз воспринимались мастерами своего дела.

"Ковентри" точно не назовешь зверинцем, который бушевал на "Плау Лейн", но это был довольно "сбитый" коллектив, со своими лидерами, которые локомотивом тянули остальных к достижению приемлемых результатов. Взять хотя бы Стива "Огги" Огризовича - вратарь выдал более полутысячи поединков за "Сити" и был тем, кого болельщики сборной Англии хотели хотя бы раз увидеть в "рамке" главной команды страны. Брайан Килклайн, прозванный "Киллером", полностью соответствовал прозвищу, выжигал все в центре обороны, но и отличался точностью и редко допускал ошибки. Неудивительно, что защитник носил капитанскую повязку и признан иконой на "Хайфилд Роуд".

Центрхав Микки Гинн верховодил в полузащите, на острие же расположился Сирилл Реджис - один из немногих, кто сильно повлиял на принятие и более активную интеграцию темнокожих исполнителей в английский футбол. Центральный нападающий заслужил уважение не словом, а делом - нравился скоростью, фактурностью и как только врывался в штрафную, то превращался в "убийцу" (показательно, что парня несколько раз вызывали в стан "трех львов").

Как видите, каждая линия имела игрока, который вел за собой - и этой конструкцией руководил тандем Джорджа Кертиса и Джона Силетта. Оба специалиста сыграли определяющую роль - например, первый спас "небесно-голубых" от вылета в 1983-м (все решило одно очко) и отвечал за различные менеджерские функции. Второй же до назначения работал с молодежью, владел глубокой скаутской системой и в дальнейшем помог сборной эпохи Свена-Йорана Эрикссона.

Также следует отдать должное владельцу Джимми Гиллу - поистине уникальному персонажу. Талантливый правый инсайд "Фулхэма", великолепный тренер, благодаря которому "Ковентри" преодолел Третий и Второй дивизионы (фундамент, оставленный Гиллом, понадобился для выхода в "вышку" в 1967-м). Помощник рефери, функционер, председатель правления, комментатор, шоумен и эксперт на телевидении - такое впечатление, что уроженец Белхэма перепробовал все на свете.

Занимая должность главы "Сити", Джимми сумел разобраться с финансовыми трудностями, возникшими в 70-х, и постепенно выстроил структуру, ресурсов которой хватило для пребывания среди лучших. Да, "Ковентри" не хватал звезд, иногда был вынужден лихорадочно бороться за выживание, но фанаты видели относительную стабильность. Что еще надо? Поэтому на победу в Кубке никто и не надеялся. Впрочем, это произошло, причем довольно эффектно.

BACK TO 1987 | Create posters, aimed at the younger generation, that bring together the football and shaving worlds to celebrate the @KingofShaves sponsorship of @Coventry_City #KingsOfTheFuture #TheClosestShave @OneMinuteBriefs pic.twitter.com/4PCnF0pua0 — AL ???? (@imalexrichards) April 18, 2024

"Ковентри" вступил в Кубок Англии с наступлением января 1987-го. На тот момент команда хорошо держалась в таблице - между седьмой и девятой строчкой. Все заслуженно - Кертис и Силетт одолели таких конкурентов, как "Арсенал" (2:1), "Манчестер Сити" (1:0), "Ньюкасл" (3:0), "Тоттенхэм" (4:3) и отыгрались на "Олд Траффорд" (1:1), чем ускорили отставку Рона Аткинсона.

Поэтому, когда "небесно-голубым" выпал "Болтон", - тогдашний представитель третьей по знаковости лиги, - то существенных проблем не возникло. Да еще и при поддержке родных трибун - как итог, зрители увидели на "Хайфилд Роуд" уверенные 3:0 (точными ударами отметились левый фулбек Грег Даунс, Реджис и правый полузащитник Дэйв Беннет).

Следующая цель - "Манчестер Юнайтед". Сразу скажем, что, несмотря на перестановки, которые продолжались внутри "красных дьяволов", именно они считались фаворитами. "Ковентри" должен был предстать на выезде, против огромной толпы болельщиков, настроенных на изменения - все же ждали от Фергюсона прогресса, как это прослеживалось в "Абердине".

Забежим несколько наперед - ни Аткинсону, ни Ферги так и не удалось сломать "Сити" в течение сезона (во второй части также были зафиксированы 1:1). Что касается кубка, то все произошло так неожиданно, что сами поклонники "Ковентри" до конца не поверили в успех своих любимцев. На 27 минуте центрфорвард Кит Хаучен воспользовался серией ошибок, допущенных "манкунианцами", и едва не носом занес мяч в ворота - так он враз превратился из "вечно травмированного" в живую легенду.

Несмотря на кучу шансов, "МЮ" не смог огорчить Огризовича, чем лишь подтвердил собственную "сыроватость". Поэтому "небесно-голубые" двинулись дальше - прямо на "Сток Сити"; идеальный вариант из возможных, поскольку согласно жребию могли добраться "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Эвертон". Судьба в очередной раз улыбнулась.

"Гончары" выступали во Втором дивизионе, спорили за плей-офф и реально имели чем ответить - еще бы, их цвета защищали Стив Боулд и Ли Диксон, будущие звезды "Арсенала". Впереди же носился плеймейкер Браян Тэлбот, тоже легенда "канониров", но уже бывшая - то есть, на бумаге соперник отнюдь не оценивался откровенным андердогом.

21 февраля 1987-го "Ковентри" наведался на "Викторию Граунд" и ощутил на себе потенциал хозяев. Другое дело, что "Сток" шел вперед, создал ряд опасных моментов, но их не реализовал - то "включился" Огризович, то мяч предательски попал в каркас ворот. Зато сработала известная поговорка "не забиваешь ты - забивают тебе": на 71 минуте "небесно-голубые" провели образцовую контратаку и подытожили ее выстрелом в исполнении Микки Гинна.

Еще из интересного - матч выдался слишком эмоциональным и едва не завершился давкой: чтобы избежать споров между зрителями, фанатов "Ковентри" задержали на десять минут. Когда же отведенное время истекло, раздраженная толпа ринулась к выходу и стала "накапливаться". Слава Богу, все прошло, но только на этот раз - до "Хиллсборо", носящего статус национальной трагедии, оставалось чуть больше двух лет.

Четвертьфинал подготовил встречу с "Шеффилд Уэнсдей". "Совы" пытались зацепиться за десятую-тринадцатую строчку Первого дивизиона, за неделю до кубкового поединка уступили "Сити" в чемпионате (0:1), поэтому котировались ниже. Прыгнуть выше головы снова не получилось - Реджис открыл счет в дебюте, а когда "Шеффилд" восстановил равновесие, то о себе дублем напомнил Хаучен. 2:1, до триумфа - каких-то два шага.

А вот "Лидс" заставил изрядно попотеть - "павлины" хоть и находились во Втором дивизионе, однако первыми повели и сделали все, чтобы на некоторое время ослабить сильнейшие аспекты "Ковентри". Реджиса так плотно опекали, что он начал паниковать и тратить убийственные эпизоды - в одном из таких вместо того, чтобы просто ударить в пустой угол, страйкер "влепил" куда-то вверх. Нервничал и Хаучен - да, умело продирался сквозь оборонительные редуты, но все никак не мог настроить "прицел".

Горячий разговор в перерыве перевернул шахматную доску - наши герои явились на второй тайм максимально заряженными. Это прекрасно демонстрирует атака, предшествовавшая взятию Микки Гинна - Беннет запрессинговал защитника, пошел в подкат, не позволил круглому покинуть поле и выполнил шикарный разрезной пас. Было видно, что "Ковентри" не собирается прогибаться, и в конце концов это подтвердил на практике.

На 78 минуте Гинн доставил мяч в штрафную, был остановлен, но этот момент не упустил Хаучен, - несколько обводок, - и трибуны во второй раз заревели в экстазе. Вот как оно бывает - сначала ты упираешься в барьер, но с его падением все удается, будто с первого раза.

"Лидс" сумел выровнять положение, однако этим не надломил оппонента - при счете 2:2 "Ковентри" все равно продолжил лететь вперед. И своего добился - в овертайме попытку совершил Реджис, через секунду - Хаучен, но жирную точку поставил Беннет. На табло - 3:2, ознаменовавшие собой выход в решающую стадию турнира.

Сегодня принято посмеиваться над "Тоттенхэмом", у которого длилась безтрофейная засуха. Впрочем, в 80-х "шпоры" чувствовали себя очень хорошо - оформили два подряд Кубка Англии (1980/81, 1981/82), Суперкубок страны (1981) и Кубок УЕФА (1983/84). Наличие крутых имен (чего стоят Рэй Клеменс, Крис Хьюттон, Крис Уодл, Гленн Годдл и Освальдо Ардилес), соответственно высокое мастерство - только безумец не назвал бы лондонцев фаворитами.

16 мая 1987-го, полностью заполненный "Уэмбли" - 96 тысяч пар глаз пристально наблюдали за действиями на поле. "Тоттенхэм" начал без реверансов, по-хозяйски и с агрессией; "Ковентри" хоть и ожидал подобного напора, но все же не выдержал и быстро развалился - на второй минуте Водл прошел по правому флангу и нашел навесом голову Клайва Аллена. Еще мгновение и Огризович беспомощно лежит на газоне.

Джимми Гилл, который сидел в эфире BBC, не стушевался: "Да, это гол против "Ковентри", но команда должна вернуться. Сейчас "Ковентри" начнет атаковать".

Оказалось, что президент "небесно-голубых" как в воду глядел - на 9 минуте Даунс загрузил в штрафную зону, Хаучен, надеявшийся принять на голову, своим прыжком дезориентировал Ардилеса, зато мяч попал в ноги Беннету. Одно движение, другое, опереженные Стив Ходж и Клеменс, ворота фактически пустые... Болельщики "Сити" громко затянули на весь стадион "Мы выигрываем кубок!".

После обмена результативными выстрелами темп, на удивление, не сбавился - соперники раз за разом устраивали навалы, а на 22 минуте "Ковентри" вышел вперед; Реджис нанес мягкий удар, Клеменс бросился в левый угол, но не успел - вау. "Вау", которое витало в воздухе секунду - рефери указал на офсайд.

Ближе к занавесу тайма "Тоттенхэм" повел во второй раз - Огризович неправильно оценил эпизод с розыгрышем стандарта, непонятно для чего покинул позицию и неуклюже поднял руки, когда мяч оказался в ногах Гари Мэббатта. Катастрофа, с которой справится не каждый, однако "Ковентри" и здесь поднялся на обе ноги.

По хорошему "шпоры" должны были добивать, однако рано поверили в сделанное дело. Перерыв пошел "Ковентри" на пользу - Килклайн, Даунс и Беннет проверили реакцию голкипера, а затем, на 62 минуте свое слово сказал Хаучен; комбинация, в результате которой Кит в падении "расстрелял" Клеменса, сильно напоминала взятие Аллена.

2:2 заметно "подкосили" лондонцев - их выпады стали неуверенными и гораздо более редкими. "Небесно-голубые" взяли под контроль общий рисунок и едва не "закрыли" игру в основное время - Реджису не хватило какой-то малости. Ничего-ничего - похожая картина прослеживалась и в экстра-тайме, пока "шпоры" вообще не "поплыли"; красноречиво, что на 95 минуте состоялся автогол - мяч попал Меббатту в колено и предательски пролетел мимо Клеменса. Никто не рассчитывал на такой финал, но имеем то, что имеем.

Джон Силлетт: "Чем дольше длилась игра, тем больше я убеждался, что мы победим. Незадолго до дополнительного времени я увидел, как некоторые игроки "Тоттенхэма" опустили головы - им не нравилась перспектива играть еще полчаса. Я чувствовал, что если мы продолжим делать нехитрые вещи, но положимся на наш характер и выносливость, то кубок - наш. Я сказал игрокам: "Давите на них".

Брайан Килклайн поднялся по знаменитым ступенькам "Уэмбли" и принял трофейную чашу из рук Кэтрин, герцогини Кентской. Немного неуклюже, ведь сильно волновался - как ни крути, над его головой первая серьезная награда в истории клуба.