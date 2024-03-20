Защитник Ковентри - о жеребьевке 1/2 Кубка Англии: Против МЮ у нас есть шансы. Это не Манчестер Сити

Защитник "Ковентри Сити" Милан ван Эвейк прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Кубка Англии. Представителю Чемпионшипа в соперники достался "Манчестер Юнайтед".

"Жеребьёвка с "МЮ" - это нормально. В матче с "Манчестер Сити" у нас почти не было бы шансов. При всем уважении, "Манчестер Юнайтед" - топ-клуб, но у них случаются неудачные игры", - сказал нидерландец.