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Защитник Ковентри - о жеребьевке 1/2 Кубка Англии: Против МЮ у нас есть шансы. Это не Манчестер Сити

Англия

Игрок главной сенсации турнира считает, что его команда может добраться и до финала.

Защитник Ковентри - о жеребьевке 1/2 Кубка Англии: Против МЮ у нас есть шансы. Это не Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Ковентри Сити" Милан ван Эвейк прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Кубка Англии. Представителю Чемпионшипа в соперники достался "Манчестер Юнайтед".

"Жеребьёвка с "МЮ" - это нормально. В матче с "Манчестер Сити" у нас почти не было бы шансов. При всем уважении, "Манчестер Юнайтед" - топ-клуб, но у них случаются неудачные игры", - сказал нидерландец.

Напомним, что в другом полуфинале между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Челси". Обе встречи пройдут 20 апреля.

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Кубок Англии Манчестер Сити Ковентри Сити Манчестер Юнайтед
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Опубликовал: Александр Бураков
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