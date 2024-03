Защитник Ковентри - о жеребьевке 1/2 Кубка Англии: Против МЮ у нас есть шансы. Это не Манчестер Сити

Защитник "Ковентри Сити" Милан ван Эвейк прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Кубка Англии. Представителю Чемпионшипа в соперники достался "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что в другом полуфинале между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Челси". Обе встречи пройдут 20 апреля.

????️ - Milan van Ewijk (Coventry City): "The draw vs Manchester United is kinda alright. Against Manchester City you pretty much stand no chance. With all due respect, Manchester United is a top club but they have their games where it doesn't go well." pic.twitter.com/pQRvWIpseE