Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ковентри - о жеребьевке 1/2 Кубка Англии: Против МЮ у нас есть шансы. Это не Манчестер Сити
Игрок главной сенсации турнира считает, что его команда может добраться и до финала.
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Ковентри Сити" Милан ван Эвейк прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинальной стадии Кубка Англии. Представителю Чемпионшипа в соперники достался "Манчестер Юнайтед".
"Жеребьёвка с "МЮ" - это нормально. В матче с "Манчестер Сити" у нас почти не было бы шансов. При всем уважении, "Манчестер Юнайтед" - топ-клуб, но у них случаются неудачные игры", - сказал нидерландец.
Напомним, что в другом полуфинале между собой сыграют "Манчестер Сити" и "Челси". Обе встречи пройдут 20 апреля.
????️ - Milan van Ewijk (Coventry City): "The draw vs Manchester United is kinda alright. Against Manchester City you pretty much stand no chance. With all due respect, Manchester United is a top club but they have their games where it doesn't go well." pic.twitter.com/pQRvWIpseE— ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) March 18, 2024
Популярное сейчас
- Два украинских тренера претендуют на пост наставника Шерифа
- Сегодня сборная Украины узнает соперников на ОИ-2024
- 9 футболистов Шахтера и Бражко. CIES составил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
- Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ковентри. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО