Анонс матчей плей-офф отбора к Евро-2020. Кто будет соперником Украины?

Четыре вакантных места остается в группах основной стадии Евро-2020, и еще 16 команд поборются за эти места. Первые полуфинальные матчи пройдут 8 октября. Решающие финальные поединки запланированы на 12 октября.

Путь А – Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния.

Путь В – Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия.

Путь С – Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль.

Путь D – Грузия, Беларусь, Северная Македония, Косово.

Для начала стоит разъяснить, какая из команд может попасть в группу С, где ее давно ждут сборные Украины, Нидерландов и Австрии. Вариантов всего пять. Итак, если Румыния выиграет у Исландии, а затем и у победителя пары Болгария – Венгрия, тогда именно румыны окончательно сформируют нашу группу.

Будем откровенны, шансов у Румынии успешно пройти так называемый "Путь А" немного. Игра на выезде с очень крепкими и неуступчивыми исландцами, а потом, в случае победы, еще один сложный поединок опять в гостях. Правда, Румыния имеет наибольший рейтинг ФИФА в своем квартете. Вот и будет повод посмотреть, насколько этот рейтинг справедлив.

Высокая вероятность, что к нам в группу попадет одна из этих сборных – Грузия , Беларусь , Северная Македония или Косово . Это если Румыния не одержит победы в двух своих матчах. Наибольшие шансы выйти на исторический для себя Чемпионат Европы имеют грузины. Они играют дома, и если пройдут белорусов, то второй матч опять проведут на своем поле. По рейтингу ФИФА фаворит в "Пути D" Северная Македония (66 место), затем Беларусь (87 место) и Грузия (89 место). Косово вне первой сотни, но эта команда способна на сюрпризы, украинцы недавно играли с этой командой, и в отборе на ЧМ-2018 с ними пришлось повозиться.

Получается, для украинцев сейчас наиболее интересны три матча, давайте остановимся на них подробнее.

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик)

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Исландия 21:45 Румыния

Телетрансляция на канале "Футбол 2"

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Сборная Исландии заняла только третье место в квалификации на Евро 2020 в группе с Францией, Турцией, Албанией, Андоррой и Молдовой. 19 очков набрали островитяне, имея в пассиве три поражения. В этом году в Лиге Наций исландцы провели два матча и в обоих проиграли – Англии 0:1 и Бельгии 0:5. Возможно, после блестящих выступлений на Евро-2016 сейчас у "викингов" спад. Но скидывать со счетов подопечных Эрика Хамрена никак нельзя.

Румыния в группе отбора на Чемпионат Европы была четвертой, пропустив вперед Испанию, Швецию и Норвегию, обошла только Фарерские острова и Мальту. Всего 14 очков набрали румыны при четырех победах, двух ничьих и четырех поражениях. В Лиге Наций в сентябре Румыния обыграла Австрию – 3:2 на ее поле, а также сыграла вничью с Северной Ирландией 1:1. Возможно, букмекеры недооценивают наших юго-западных соседей, считая фаворитом Исландию.

Стадион: Динамо-Арена им. Пайчадзе (Тбилиси)

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Грузия 19:00 Беларусь

Телетрансляция на канале "Футбол 2"

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Сборная Грузии традиционно не очень удачно прошла квалификацию к континентальному первенству. Предпоследнее место в группе со Швейцарией, Данией, Ирландией и Гибралтаром. Всего восемь очков у грузин, при двух победах, двух ничьих и четырех поражениях. Только чудо в виде новой формулы проведения турнира может помочь Грузии впервые попасть на Евро. Шансы очень неплохие, да и в неплохой форме сейчас эта сборная - недавняя победа над Эстонией (1:0) и ничья с Северной Македонией (1:1) это подтверждают.

Беларусь также была четвертой в своей группе отбора на Евро, но набрала катастрофично мало баллов – всего четыре. Победа и ничья с Эстонией. Опередили белорусов немцы, нидерландцы и ирландцы из северной части острова. В Лиге Наций в сентябрьских матчах Беларусь в гостях обыграла Казахстан 2:1 и проиграла дома Албании 0:2.

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Стадион: Национальная Арена Тоше Проески (Скопье)

Главный арбитр: Д. Маккели (Нидерланды)

Сев. Македония 21:45 Косово

За событиями матча можно следить в онлайн-центре на UA-Футбол>>

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Македонцы очень неплохо выглядели в матчах квалификации к Чемпионату Европы. Лишь Польша и Австрия обошли эту сборную, но 14 очков позволили оказаться выше Словении, Израиля и Латвии. В последних матчах в ЛН македонцы обыграли Армению 2:1 и расписали мир все с теми же грузинами 1:1.

Косово можно было бы назвать открытием последних сезонов квалификации к большим турнирам. Третье место у косоваров в группе с такими сборными как Англия, Чехия, Болгария и Черногория. Однако в Лиге Наций этой осенью сборная Косово довольствовалась миром в игре с Молдовой (1:1), а также проиграла Греции 1:2.