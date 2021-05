Анри вернулся в сборную Бельгии и будет работать на Евро

Официальный твиттер сборной Бельгии сообщает, что Тьерри Анри будет работать вместе с командой на предстоящем Евро-2020.

Француз вернулся в тренерский штаб национальной команды и будет помагать Роберто Мартинесу на турнире.

43-летний Анри уже работал в бельгийской сборной с 2016 по 2018 год.

Кроме Бельгии бывший форвард "Арсенала" и "Барселоны" работал в "Монако" и "Монреаль Импэкт".

Unfinished business. We welcome back Thierry Henry in the staff for #EURO2020! ???????????? pic.twitter.com/ocOWct2JMi