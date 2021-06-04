ТМ. Италия демонстрирует силу и выносит Чехию

Товарищеский матч. Болонья. "Ренато Даль'Ара"

: Иммобиле 23, Барелла 43, Инсинье 66, Берарди 73

: Д. Доннарумма, Флоренци (Толой 87), Бонуччи, Кьеллини (Ачерби 64), Спинаццола (Эмерсон 64), Локателли, Жоржиньо (Кристанте 63), Барелла, Берарди (Кьеза 78), Иммобиле (Распадори 78), Инсинье

: Павленка, Цоуфал, Челустка (Зима 46), Брабец, Боржил, Краль, Барак (Соучек 46), Дарида (Садилек 81), Масопуст (Шевчик 61), Янкто (Выдра 61), Крменчик (Шик 46)

: Лионель Чуди (Швейцария)

Сборная Италии демонстрирует отличные результаты. К матчу в Болонье она подошла с 26-ю без поражений подряд - вторым результатом в своей истории. С семью победами подряд без пропущенных мячей, с одним пропущенным в 11-ти матчах. Настроение также отличное. В сборной уверены в себе, собираются бороться за победу в турнире. Правда, креатив, скорости и особенно реализация нередко не впечатляют, присутствуют невнятные отрезки. Но ее качество и собранность обычно побеждают. Особенно - в товарищеском матче.

Тренеры обеих команд отмечали смелую, агрессивную игру чехов, их 1:1 с Бельгией в марте, 2:1 над Англией в Отборе на Евро. Здесь они также начали агрессивно, высоко прессинговали, владели мячом не меньше. В первые 20 минут выглядели не хуже, а даже лучше, исполнили больше опасных забросов в штрафную. Правда, они прерывались, удары блокировались. Заброс у ворот Павленки как раз не удалось прервать, мяч от ноги защитника отскочил к Иммобиле, а Чиро обработал и пробил с небольшим рикошетом.

Далее хозяева лишь наращивали преимущество по владению мячом и ударам по воротам вплоть до позорных для гостей. Последние просто исчезли. Вновь следует отметить, что креатива итальянцам не хватало, Павленка не работал тяжело, опасных моментов было мало, удары не получались. Не получился и у Бареллы после прохода в штрафную. Николо подскользнулся. Вновь помог рикошет, почти "свечка" от Боржила. Классные удары пришли лишь во втором тайме. Берарди остановил вратарь, Кьеллини слёта не попал, Инсинье попал.

Инсинье вывел на вратаря отличный пас Иммобиле "шведой". А сам Лоренцо отдал не менее красивый пас в контратаке, оставив Берарди перед вратарём. Доменико издевательским финтом уложил вратаря на газон и подсек.

Впечатляющая победа "Скуадры Адзурры", демонстрация силы. Если исключить Сан-Марино, Эстонию, Молдову, Лихтенштейн, Армению и других карликов, можно заявить, что это ее лучший матч по качеству игры в трехлетней каденции Роберто Манчини. Скажем так, лучший против сборной, которая когда-либо играла на крупном турнире. Также впервые в истории сборной она побеждает восемь раз подряд без пропущенных. Все это очень вовремя.