Хавбек сборной Нидерландов пропустит ЕВРО из-за повреждения

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Нидерландов Донни Ван Де Бек не сыграет на летнем чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба "Оранье" в своем Твиттере.

24-летний футболист травмирован, повреждение помешает ему выйти на поле. Отмечается, что главный тренер "оранжевых" Франк де Бур не будет никого вызывать на замену игроку.

???? Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

