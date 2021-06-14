Сергей Коновалов: Миколенко остался без поддержки на своем фланге

Бывший игрок сборной Украины Сергей Коновалов прокомментировал игру сборных Нидерландов и Украины на групповом этапе Евро-2020, которая закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

- После игры эмоции всегда преобладают над здравым смыслом. Начало игры было очень интересным со стороны обеих команд, которые демонстрировали открытый футбол, атака на атаку. Реально приятно удивили. Футбол понравился, было зрелище.

- А больше удивили голландцы своей мощной игрой.

- Да, по сравнению с контрольными матчами, это совсем другая команда. С их стороны был высокий прессинг, агрессия, постоянное давление на защиту. И если в первом тайме хозяева не использовали свои моменты, а их было не менее трех, чтобы забить, то во втором наша оборона дрогнула. Поэтому победа «оранжевых» вполне заслуженная. И наша сборная заслуживает похвалы, что нашли в себе силы не сломаться, сумели сравнять счет, но не хватило концовки, чтобы выстоять. При таком преимуществе голландцев ничейный результат был бы сродни победе. Украина показала стопроцентную реализацию моментов во втором тайме. Пропустив два мяча, нашли в себе силы забить - гол Ярмоленко получился шедевральным, чем заставили нервничать хозяев. А затем прекрасно использовали стандарт. Отличный ассист от Малиновского и гол Яремчука.

- Главный тренер голландцев Де Бур почти угадал счет матча, сказав, что мы обыграем Украины со счетом 3:1. Его уверенность передалась подопечным?

- Может своими словами он внушил игрокам победное настроение, но еще раз повторюсь, голландцы сыграли классно и мощно. И откровенно говоря, они были сильнее. Мне кажется, это пока лучшая игра на турнире. Такие матчи лучше проигрывать со счетом 0:2. Когда выровняли игру, сравняли и в конце пропустили -психологически и морально трудно переносить такие неудачи.

- Мы до игры говорили, что с сильными соперниками у нас проявляются большие проблемы в обороне. Этот матч не стал исключением.

- Спасибо нашему вратарю Бущану, который выручил еще в первом тайме. Если бы не он, то хозяева могли создать комфортный счет в два мяча до перерыва. Он лучший в нашей команде! Да, немного провалился левый край. Травма Зубкова поломала нашу стратегию. Марлос вышел неудачно, ему уже трудно в его возрасте при таком темпе и давлении выдерживать ритм игры. Получается, Миколенко остался без поддержки, и также «сломался», допустив две ошибки. Именно голландцы чаще атаковали через его фланг. Хотя нужно отметить, он хороший футболист. Но бывает…

- Была надежда на нашу полузащиту, что она сыграет решающую роль в игре, но, увы, проиграли сопернику середину поля.

- Да, за исключением пятиминутки второго тайма, когда сравняли счет, полузащита хозяев переиграла нашу. Мы часто садились глубоко к своей штрафной площадке. Пытались сузить пространство между линиями, но искусство владения мячом и быстрым пасом у хозяев оказался решающим в микро эпизодах. Если бы играли как первые десять минут матча, то можно было рассчитывать на благоприятный результат. А так нужно брать свое в двух оставшихся поединках, которые будут очень трудными. И сборная Северной Македонии, и Австрия неплохие команды, и нам с ними придется побороться.