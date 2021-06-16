ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без Роналду, но с главным обидчиком сборной Украины. Символическая сборная 1-го тура Евро-2020
К сожалению, без украинских игроков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Евро-2020 набирает обороты. Еще недавно мы с вами радовались началу главного турнира лета, а уже сейчас вынуждены подбивать его первые итоги. Позади - первый тур, а значит, самое время собирать символическую сборную. Вместе вспоминаем главных героев прошедших игровых дней.
Вратарь - Лукаш Градецки, Финляндия
К сожалению, матч Дания - Финляндия запомнится нам не первой победой "скандинавов" на Евро, а эпизодом с Кристианом Эриксеном. Однако, постараемся забыть об этом и поговорить сугубо о вещах футбольных. Градецки - герой того самого матча. Помимо отбитого пенальти, он совершил шесть сейвов и стал одним из главных творцов исторической победы Финляндии на европейском форуме.
Правый защитник - Дензел Дамфрис, Нидерланды
Страшный сон украинских болельщиков в целом, и Виталия Миколенко в частности. Дамфрис, он же Думфрис, он же Дюмфрис, был самой заметной фигурой в матче Нидерланды - Украина, за что и заслужил звание главного героя. Первые два гола голландцев пришли именно с его фланга, а победный точный удар Дензел нанес уже сам, подарив "оранье" три очка. Да, в сборной он действовал латералем по всей бровке, очень много времени проводя в атаке, но в нашей символической команде бросил якорь в качестве правого защитника.
Центральный защитник - Милан Шкриньяр, Словакия
На чемпиона Италии наставник "соколов" возложил очень сложную миссию - нейтрализовать Роберта Левандовского. Вы часто видели поляка в деле? Вот и мы нет, а значит, что Шкриньяр выполнил задание. Но и это не все. При счете 1:1 именно Милан оказался в правильном месте после подачи углового и мощным ударом принес победу сборной Словакии. Не самая сильная команда сейчас имеет три очка и вполне может рассчитывать на выход в плей-офф.
Центральный защитник - Рафаэль Варан, Франция
После матча Франция - Германия мнения разделились. Кто-то назвал эту игру - лучшей в рамках первого тура, кто-то был разочарован, а кто-то уснул минуте на 50-й, дав понять, что события на поле его не впечатляли. Однако, несмотря на такое расхождение, огромное количество похвалы заслужил центрбек "трехцветных" Варан. Его статистика поражает: он ни разу не проиграл оппоненту в воздухе, сделал 8 выносов мяча, дважды заблокировал удар оппонента и еще дважды перехватил мяч. В игре против "бундестим" Варан посрамил скептиков и показал, что может хорошо играть не только тогда, когда рядом есть Рамос.
Raphaël Varane's game by numbers against Germany:— Squawka Football (@Squawka) June 15, 2021
100% aerial duels won
100% take-ons completed
100% tackles won
93% passing accuracy
8 clearances (most)
6 duels won
3 aerials won
2 interceptions
1 tackle
0x dribbled past
A solid performance at the back.#EURO2020 #FRA #GER pic.twitter.com/5pd2xAkyC5
Левый защитник - Леонардо Спинаццола, Италия
В первом туре сборную Италии оценили многие. Один из самых активных футболистов на поле был фулбек Спинаццола. Он качественно отыграл в обороне, совершив два отбора и два перехвата. Помимо этого, Леонардо часто подключался к атакам своей команды (благо Турция позволяла) - три успешных дриблинга, одна ключевая передача и еще три удара. После матча Спинаццола получил приз самого ценного футболиста. Отличное начало турнира.
Правый полузащитник - Марсель Забитцер, Австрия
Австрия - будущий соперник сборной Украины на Евро, а значит следить за оппонентом нужно уже сейчас. Вице-чемпион Германии Забитцер - один из лидеров "Das Team", что успел доказать в первом туре. Марсель отдал классную диагональ в первом тайме на Лайнера, который открыл счет в игре с Северной Македонией. После этого Забитцер выдал еще несколько отменных передач и сам угрожал воротам соперника.
Центральный полузащитник - Калвин Филлипс, Англия
Многие ждали первый матч сборной Англии на Евро, чтобы посмотреть на игру Гарри Кейна, Мейсона Маунта, Джека Грилиша и многих других звезд. Но всех их затмил 25-летний полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс, о существовании которого знали далеко не все. Филлипс надежно держал опорную зону, а во втором тайме еще и отдал голевую передачу на Рахима Стерлинга, который забил единственный гол в матче. Похоже, у Саутгейта появился новый герой.
Kalvin Phillips' #EURO2020 game by numbers for #ENG vs. #CRO:— Squawka Football (@Squawka) June 13, 2021
100% long-ball accuracy
100% through-ball accuracy
94% passing accuracy
44 touches
7 ball recoveries (most)
2 take-ons completed
1 interception
1 chance created
1 shot on target
1 foul won
1 assist
Take a bow. ???? pic.twitter.com/5vPocBqMXR
Центральный полузащитник - Поль Погба, Франция
Откроем секрет, есть два Поля Погба. Первый - ленивый лентяй, который играет в "МЮ" спустя рукава, выкладываясь в 30-40 процентах матчей за клуб. Второго Погба мы все увидели в матче против Германии. Поль выдавал шикарные передачи, одна из которых привела к забитому голу. Он не боялся идти в дриблинг. Он же со всей ответственностью отрабатывал сзади, совершив за 90 минут четыре перехвата и два отбора. Дешам нашел подход к непростому футболисту и именно в составе "трехцветных" мы с вами видим лучшую версию Погба.
Левый полузащитник - Рафаэль Силва, Португалия
Иногда, чтобы стать героем отдельно взятого матча, тебе может хватить и 20 минут. Если не верите, спросите у Рафы Силвы. Выйдя на замену по ходу матча, он поучаствовал во всех трех голах своей команды. Вначале игрок "Бенфики" отдал голевую на Геррейро, после заработал пенальти, а уже в компенсированное время ассистировал Роналду. После матча КриРо получил приз лучшего футболиста, наслаждался славой и историческим 11 голом в рамках чемпионатов Европы. А Рафа Силва тихонько стоял в сторонке, но без его участия этой самой победы могло и не быть.
Центральный нападающий - Патрик Шик, Чехия
В свое время "Ювентус" отказался от трансфера Патрика Шика, найдя у него на медосмотре проблемы со здоровьем. В свое время Шик не сумел раскрыться в "Роме", после чего был вынужден покинуть чемпионат Италии. Сегодня Шик - главный герой своей сборной и один из лучших футболистов первого тура Евро-2020. На его счету два гола в игре с шотландцами, которые форвард запомнит надолго. Особенно речь идет о втором точном ударе, который сразу вошел в список претендентов на звание лучшего на турнире.
Центральный нападающий - Чиро Иммобиле, Италия
Не Роналду, не Лукаку, а именно Иммобиле. Давным-давно был придуман миф, что Чиро стабильно много забивает за свои клубы (прежде всего за "Лацио"), однако после этого проваливается в сборной. Иммобиле эти байки не смущают, он просто делает свое дело. В игре с турками нападающий записал на свой счет гол и голевую передачу. Помимо этого, дважды шел в дриблинг, шесть раз пробил по воротам соперника, а также отдал три ключевые передачи. Он все-таки умеет играть за сборную.
Тренер - Роберто Манчини, Италия
Непросто быть фаворитом в матче-открытие крупного турнира, ведь от тебя ждут только победу. Еще более сложно, если эта игра проходит на твоей домашней арене. Италия пропустила Чемпионат мира в 2018-м году, из-за чего болельщики очень ждали именно этот Евро и триумф своей сборной. "Скуадра Адзурра" не подвела. Итальянцы разгромили Турцию, нанеся в целом 24 удара по воротам соперника. Некогда защитная Италия играет в красивый и зрелищный футбол, за что в первую очередь стоит поблагодарить Роберта Манчини. Он прививает атакующий стиль и у него это получается.
Популярное сейчас
- Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу
- Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы
- Роналду хладнокровно завершил классную комбинацию. Лучший гол пятого дня Евро-2020
- Жалобу в УЕФА писать будут?! Эксперт объяснил, почему гол Лукаку справедливый. На России иного мнения
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Новости по теме
- 08:00 Зарубежные Роналду хладнокровно завершил классную комбинацию. Лучший гол пятого дня Евро-2020
- 01:04 Украинские Защитник Северной Македонии: Наши болельщики заслуживают победы, так давайте порадуем их в матче с Украиной
- 00:35 Зарубежные Лев атакует, но капитулирует перед Дешамом. Германия - Франция 0:1. Обзор и видео гола