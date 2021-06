Без Роналду, но с главным обидчиком сборной Украины. Символическая сборная 1-го тура Евро-2020

Евро-2020 набирает обороты. Еще недавно мы с вами радовались началу главного турнира лета, а уже сейчас вынуждены подбивать его первые итоги. Позади - первый тур, а значит, самое время собирать символическую сборную. Вместе вспоминаем главных героев прошедших игровых дней.

К сожалению, матч Дания - Финляндия запомнится нам не первой победой "скандинавов" на Евро, а эпизодом с Кристианом Эриксеном. Однако, постараемся забыть об этом и поговорить сугубо о вещах футбольных. Градецки - герой того самого матча. Помимо отбитого пенальти, он совершил шесть сейвов и стал одним из главных творцов исторической победы Финляндии на европейском форуме.

Страшный сон украинских болельщиков в целом, и Виталия Миколенко в частности. Дамфрис, он же Думфрис, он же Дюмфрис, был самой заметной фигурой в матче Нидерланды - Украина, за что и заслужил звание главного героя. Первые два гола голландцев пришли именно с его фланга, а победный точный удар Дензел нанес уже сам, подарив "оранье" три очка. Да, в сборной он действовал латералем по всей бровке, очень много времени проводя в атаке, но в нашей символической команде бросил якорь в качестве правого защитника.

На чемпиона Италии наставник "соколов" возложил очень сложную миссию - нейтрализовать Роберта Левандовского. Вы часто видели поляка в деле? Вот и мы нет, а значит, что Шкриньяр выполнил задание. Но и это не все. При счете 1:1 именно Милан оказался в правильном месте после подачи углового и мощным ударом принес победу сборной Словакии. Не самая сильная команда сейчас имеет три очка и вполне может рассчитывать на выход в плей-офф.

После матча Франция - Германия мнения разделились. Кто-то назвал эту игру - лучшей в рамках первого тура, кто-то был разочарован, а кто-то уснул минуте на 50-й, дав понять, что события на поле его не впечатляли. Однако, несмотря на такое расхождение, огромное количество похвалы заслужил центрбек "трехцветных" Варан. Его статистика поражает: он ни разу не проиграл оппоненту в воздухе, сделал 8 выносов мяча, дважды заблокировал удар оппонента и еще дважды перехватил мяч. В игре против "бундестим" Варан посрамил скептиков и показал, что может хорошо играть не только тогда, когда рядом есть Рамос.

Raphaël Varane's game by numbers against Germany: 100% aerial duels won 100% take-ons completed 100% tackles won 93% passing accuracy 8 clearances (most) 6 duels won 3 aerials won 2 interceptions 1 tackle 0x dribbled past A solid performance at the back. #EURO2020 #FRA #GER pic.twitter.com/5pd2xAkyC5

В первом туре сборную Италии оценили многие. Один из самых активных футболистов на поле был фулбек Спинаццола. Он качественно отыграл в обороне, совершив два отбора и два перехвата. Помимо этого, Леонардо часто подключался к атакам своей команды (благо Турция позволяла) - три успешных дриблинга, одна ключевая передача и еще три удара. После матча Спинаццола получил приз самого ценного футболиста. Отличное начало турнира.

Австрия - будущий соперник сборной Украины на Евро, а значит следить за оппонентом нужно уже сейчас. Вице-чемпион Германии Забитцер - один из лидеров "Das Team", что успел доказать в первом туре. Марсель отдал классную диагональ в первом тайме на Лайнера, который открыл счет в игре с Северной Македонией. После этого Забитцер выдал еще несколько отменных передач и сам угрожал воротам соперника.

Многие ждали первый матч сборной Англии на Евро, чтобы посмотреть на игру Гарри Кейна, Мейсона Маунта, Джека Грилиша и многих других звезд. Но всех их затмил 25-летний полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс, о существовании которого знали далеко не все. Филлипс надежно держал опорную зону, а во втором тайме еще и отдал голевую передачу на Рахима Стерлинга, который забил единственный гол в матче. Похоже, у Саутгейта появился новый герой.

