Без Роналду, но с главным обидчиком сборной Украины. Символическая сборная 1-го тура Евро-2020

Евро-2020 набирает обороты. Еще недавно мы с вами радовались началу главного турнира лета, а уже сейчас вынуждены подбивать его первые итоги. Позади - первый тур, а значит, самое время собирать символическую сборную. Вместе вспоминаем главных героев прошедших игровых дней.

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Вратарь - Лукаш Градецки, Финляндия

К сожалению, матч Дания - Финляндия запомнится нам не первой победой "скандинавов" на Евро, а эпизодом с Кристианом Эриксеном. Однако, постараемся забыть об этом и поговорить сугубо о вещах футбольных. Градецки - герой того самого матча. Помимо отбитого пенальти, он совершил шесть сейвов и стал одним из главных творцов исторической победы Финляндии на европейском форуме.

Правый защитник - Дензел Дамфрис, Нидерланды

Страшный сон украинских болельщиков в целом, и Виталия Миколенко в частности. Дамфрис, он же Думфрис, он же Дюмфрис, был самой заметной фигурой в матче Нидерланды - Украина, за что и заслужил звание главного героя. Первые два гола голландцев пришли именно с его фланга, а победный точный удар Дензел нанес уже сам, подарив "оранье" три очка. Да, в сборной он действовал латералем по всей бровке, очень много времени проводя в атаке, но в нашей символической команде бросил якорь в качестве правого защитника.

Центральный защитник - Милан Шкриньяр, Словакия

На чемпиона Италии наставник "соколов" возложил очень сложную миссию - нейтрализовать Роберта Левандовского. Вы часто видели поляка в деле? Вот и мы нет, а значит, что Шкриньяр выполнил задание. Но и это не все. При счете 1:1 именно Милан оказался в правильном месте после подачи углового и мощным ударом принес победу сборной Словакии. Не самая сильная команда сейчас имеет три очка и вполне может рассчитывать на выход в плей-офф.

Центральный защитник - Рафаэль Варан, Франция

После матча Франция - Германия мнения разделились. Кто-то назвал эту игру - лучшей в рамках первого тура, кто-то был разочарован, а кто-то уснул минуте на 50-й, дав понять, что события на поле его не впечатляли. Однако, несмотря на такое расхождение, огромное количество похвалы заслужил центрбек "трехцветных" Варан. Его статистика поражает: он ни разу не проиграл оппоненту в воздухе, сделал 8 выносов мяча, дважды заблокировал удар оппонента и еще дважды перехватил мяч. В игре против "бундестим" Варан посрамил скептиков и показал, что может хорошо играть не только тогда, когда рядом есть Рамос.

Raphaël Varane's game by numbers against Germany:



100% aerial duels won

100% take-ons completed

100% tackles won

93% passing accuracy

8 clearances (most)

6 duels won

3 aerials won

2 interceptions

1 tackle

0x dribbled past



A solid performance at the back.#EURO2020 #FRA #GER pic.twitter.com/5pd2xAkyC5 — Squawka Football (@Squawka) June 15, 2021

Левый защитник - Леонардо Спинаццола, Италия

В первом туре сборную Италии оценили многие. Один из самых активных футболистов на поле был фулбек Спинаццола. Он качественно отыграл в обороне, совершив два отбора и два перехвата. Помимо этого, Леонардо часто подключался к атакам своей команды (благо Турция позволяла) - три успешных дриблинга, одна ключевая передача и еще три удара. После матча Спинаццола получил приз самого ценного футболиста. Отличное начало турнира.

Правый полузащитник - Марсель Забитцер, Австрия

Австрия - будущий соперник сборной Украины на Евро, а значит следить за оппонентом нужно уже сейчас. Вице-чемпион Германии Забитцер - один из лидеров "Das Team", что успел доказать в первом туре. Марсель отдал классную диагональ в первом тайме на Лайнера, который открыл счет в игре с Северной Македонией. После этого Забитцер выдал еще несколько отменных передач и сам угрожал воротам соперника.

Центральный полузащитник - Калвин Филлипс, Англия

Многие ждали первый матч сборной Англии на Евро, чтобы посмотреть на игру Гарри Кейна, Мейсона Маунта, Джека Грилиша и многих других звезд. Но всех их затмил 25-летний полузащитник "Лидса" Калвин Филлипс, о существовании которого знали далеко не все. Филлипс надежно держал опорную зону, а во втором тайме еще и отдал голевую передачу на Рахима Стерлинга, который забил единственный гол в матче. Похоже, у Саутгейта появился новый герой.

Kalvin Phillips' #EURO2020 game by numbers for #ENG vs. #CRO:



100% long-ball accuracy

100% through-ball accuracy

94% passing accuracy

44 touches

7 ball recoveries (most)

2 take-ons completed

1 interception

1 chance created

1 shot on target

1 foul won

1 assist



Take a bow. ???? pic.twitter.com/5vPocBqMXR — Squawka Football (@Squawka) June 13, 2021

Центральный полузащитник - Поль Погба, Франция

Откроем секрет, есть два Поля Погба. Первый - ленивый лентяй, который играет в "МЮ" спустя рукава, выкладываясь в 30-40 процентах матчей за клуб. Второго Погба мы все увидели в матче против Германии. Поль выдавал шикарные передачи, одна из которых привела к забитому голу. Он не боялся идти в дриблинг. Он же со всей ответственностью отрабатывал сзади, совершив за 90 минут четыре перехвата и два отбора. Дешам нашел подход к непростому футболисту и именно в составе "трехцветных" мы с вами видим лучшую версию Погба.

Левый полузащитник - Рафаэль Силва, Португалия

Иногда, чтобы стать героем отдельно взятого матча, тебе может хватить и 20 минут. Если не верите, спросите у Рафы Силвы. Выйдя на замену по ходу матча, он поучаствовал во всех трех голах своей команды. Вначале игрок "Бенфики" отдал голевую на Геррейро, после заработал пенальти, а уже в компенсированное время ассистировал Роналду. После матча КриРо получил приз лучшего футболиста, наслаждался славой и историческим 11 голом в рамках чемпионатов Европы. А Рафа Силва тихонько стоял в сторонке, но без его участия этой самой победы могло и не быть.

Центральный нападающий - Патрик Шик, Чехия

В свое время "Ювентус" отказался от трансфера Патрика Шика, найдя у него на медосмотре проблемы со здоровьем. В свое время Шик не сумел раскрыться в "Роме", после чего был вынужден покинуть чемпионат Италии. Сегодня Шик - главный герой своей сборной и один из лучших футболистов первого тура Евро-2020. На его счету два гола в игре с шотландцами, которые форвард запомнит надолго. Особенно речь идет о втором точном ударе, который сразу вошел в список претендентов на звание лучшего на турнире.

Центральный нападающий - Чиро Иммобиле, Италия

Не Роналду, не Лукаку, а именно Иммобиле. Давным-давно был придуман миф, что Чиро стабильно много забивает за свои клубы (прежде всего за "Лацио"), однако после этого проваливается в сборной. Иммобиле эти байки не смущают, он просто делает свое дело. В игре с турками нападающий записал на свой счет гол и голевую передачу. Помимо этого, дважды шел в дриблинг, шесть раз пробил по воротам соперника, а также отдал три ключевые передачи. Он все-таки умеет играть за сборную.

Тренер - Роберто Манчини, Италия

Непросто быть фаворитом в матче-открытие крупного турнира, ведь от тебя ждут только победу. Еще более сложно, если эта игра проходит на твоей домашней арене. Италия пропустила Чемпионат мира в 2018-м году, из-за чего болельщики очень ждали именно этот Евро и триумф своей сборной. "Скуадра Адзурра" не подвела. Итальянцы разгромили Турцию, нанеся в целом 24 удара по воротам соперника. Некогда защитная Италия играет в красивый и зрелищный футбол, за что в первую очередь стоит поблагодарить Роберта Манчини. Он прививает атакующий стиль и у него это получается.