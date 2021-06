Турция - Уэльс 0:2. Лунные звезды погасли

Все говорили, что не нужно судить о Турции по матчу против итальянцев. Не так просто играть против фаворита на их поле, а потому коллектив Шенол Гюнеша начнет Евро только со второго тура. Зерно истины в этом было. "Лунные звезды" - команда молодая, но уже успевшая хорошо себя зарекомендовать во время отбора на чемпионат Европы. В игре против Уэльса они должны были показать себя с лучшей стороны. Не зря ведь за игрой приехал понаблюдать Реджеп Эрдоган.

Несмотря на все разговоры, турки себя не показали и сегодня. Особенно в первом тайме. В атаке "лунные звезды" смотрелись плохо, и единственный момент Йылмаза - исключение среди общего уныния. Но это еще полбеды, худшее творилось в обороне. Раз за разом центральные защитники хозяев проваливались, позволяя сопернику создавать моменты. Рэмси прощал дважды, пробив сначала во вратаря, а после этого - выше ворот. Однако, даже щедрость Аарона имела границы. Без лишнего пафоса, великолепная передача Бэйла на полузащитника "Ювентуса" вывела того 1 на 1 с вратарем, после чего мяч оказался в сетке ворот - 0:1.

Бэйла было не остановить. Вожак "драконов" достаточно низко опускался за мячом, после чего: либо сам набирал скорость, либо вскрывал оборону соперника шикарными передачами. Такому Гарету, каким он был сегодня, нельзя заканчивать карьеру. Немного Бэйл смазал впечатления на 61-й минуты, когда упал в штрафной, заработав пенальти. Он же и подошел к точке, но ударил высоко-высоко на трибуны. Интересно, в +кого он целился...

Турки начали давать отпор еще с начала второго тайма и даже создали пару приличных моментов. В основном на ударных позициях находился Бурак Йылмаз, но каждый раз турецкому предводителю чего-то не хватало, дабы нанести акцентированный удар. После этого начались нервы, толкотня и потасовка в штрафной "драконов", во время которой громче других кричал тот же Йылмаз, что привело к желтой карточки.

До конца матча, несмотря на территориальное преимущество, найти свой шанс "лунные звезды" так и не смогли. На этом Евро они, к сожалению, ярко не светили, а в конце еще и пропустили второй гол после издевательского прохода Бэйла. Шикарный матч от капитана.

"Драконы" добывают четыре очка после двух туров. Ниже третьего места они уже не опустятся. А вы говорите андердог.

