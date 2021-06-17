Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии

Покинув Львов восемь лет назад, Мартин Богатинов немного поиграл в Румынии за бухарестский клуб "Стяуа", а затем перебрался на Кипр. В футболе этого крохотного государства 35-летний ветеран сборной Северной Македонии готовится встретить уже восьмой сезон кряду.

БРОСИТЬ ЯКОРЬ НА КИПРЕ

- Эта страна мне очень понравилась, - признается Богатинов. - Понравилась жизнь в ней, понравился футбол. Сначала подписал контракт с "Эрмисом" из Арадипу, а через год оформил соглашение с другим клубом – "Этникосом" из Ахны. Болельщики на Кипре меня любят, и с моей стороны это взаимно. Намерен задержаться в этой стране до самого конца карьеры, чтобы поиграть до тех пор, пока здоровье будет меня слушать. Ну а дальше, по ее окончании, собираюсь остаться жить на Кипре.

- Вспоминается, когда вы играли в "Карпатах", в одном из интервью вас спросили насчет наличия "второй половинки". Вы тогда сказали, что ваше сердце свободно, хотя очень много львовских девушек кружат вокруг. За десять лет ваш холостяцкий статус изменился?

- Вы правы, так и было. Когда выступал в Украине, я был еще достаточно молод и не женат. Зато теперь имею супругу – она у меня киприотка. С ней мы поженились уже на Кипре.

- Дети есть?

- Пока нет. Ждем. Когда Богу будет угодно – тогда и будут.

- Насколько известно, в "Этникосе" играет ваш бывший партнер по "Карпатам" - Игорь Худобяк...

– Он приехал на Кипр два с половиной года назад, и тоже выступает в моей команде. Игорь очень хорошо адаптировался к новым условиям, став одним из лучших футболистов. Могу сказать, что несколько недель назад Худобяк подписал новый контракт с "Этникосом". Он и дальше остается в клубе. Приехала семья, ребенок идет в школу. Мы с Игорем давно дружим, ведь столько знакомы со времен "Карпат"! Когда есть свободное время перед тренировкой, всегда вместе пьем кофе. А когда выигрываем, то идем на пиво. Худобяка тоже очень любят кипрские болельщики.

С ЛЮБОВЬЮ К "КАРПАТАМ"

- Три года, проведенные вами во Львове в период расцвета вашей карьеры, в ее актив занесли?

(Без колебаний). Да! В "Карпаты" я как раз приехал из Македонии, где до этого выступал за "Работнички". У меня на родине футбол был не слишком высокого уровня, чего не скажешь об Украине. В ней уровень значительно выше. В вашей стране было очень много хороших команд, и в ту пору к таковым относились и "Карпаты". Во время выступлений в украинском футболе я прошел хорошую школу, и мое развитие пришлось на львовский клуб. Первые шесть месяцев мне понадобились на адаптацию, а потом два с половиной года в моей профессиональной карьере наметился весьма продуктивный период.

- Из "Карпат" вы ушли с тяжелым сердцем из-за невыплаты большой суммы заработанных денег, которые получили значительно позже через суд. Чувство обиды на львовский клуб уже сошло на нет?

- Я как-то в одном из интервью по этому поводу сказал, что на команду никаких обид не было никогда. Всегда хотелось, чтобы было все по-людски, по-нормальному. Долгое время ждал причитающихся мне денег, полагая, что уеду из Львова с положительными чувствами, как обычно расстаются друзья. Но, увы, не получилось. В этой ситуации я был зол только на одного человека – спортивного директора клуба. Больше ни на кого из "Карпат", как и на болельщиков, обиды не держал и в помине. Я всегда любил и буду любить эту команду. Ей я многим обязан по части карьеры.

- Если бы предоставилась возможность повернуть время вспять и начать карьеру заново, "Карпаты" из перечня своих клубов не исключили бы?

- Конечно же, нет! Я бы даже и не думал. Когда первый раз ехал в "Карпаты", то в тот момент у меня были предложения из других клубов. Но я выбрал Львов, и ничуть не жалею. Поэтому если бы пришлось начинать с чистого листа, с удовольствием поехал бы в львовский клуб.

КОГДА МАКЕДОНИЯ МАКЕДОНИИ РОЗНЬ

- Во время выступлений в "Карпатах" в клубе часто менялись тренеры: на смену Олегу Кононову пришел Павел Кучеров, затем с командой работали Владимир Шаран, Юрий Дячук-Ставицкий, снова Кучеров, Николай Костов и снова Дячук-Ставицкий. Этот факт не утомлял?

- Понятное дело, что футболистам было тяжело психологически. Бывало иногда, что после каждых 5-8 игр у нас менялся тренер. Хоть это и не мое дело, но сейчас могу сказать, что такие решения со стороны руководства "Карпат" были ошибкой. В таких случаях ему нужно было запастить терпением, ведь положительного результата нельзя достичь мгновенно. Думаю, у нас были квалифицированные тренеры с хорошими качествами, с которыми можно было добиться лучших результатов, чем были на тот момент.

- За национальную команду тогда еще Македонии вы дебютировали за два месяца до перехода в "Карпаты", сыграв в товарищеском матче с Албанией. Боевое же крещение на официальном уровне в рядах своей сборной пришлось уже на тот период, когда вы были футболистом львовского клуба...

- Да, так и было. В дебютной игре с албанцами, состоявшейся осенью 2010-го года, меня выпустили на замену на 85-й минуте. За проведенное на поле время я сделал один очень хороший сэйв, за который был горд за себя. Еще в том же году сыграл за сборную в товарищеском матче с Китаем. Уже потом, после трасфера в "Карпаты", в июне 2011-го года принимал участие в матче против Ирландии в отборочном цикле чемпионата Европы-2012. Насколько помню, проходившая в Скопье игра завершилась победой британцев 2:0.

- Когда "Карпатам" предстояло играть в Лиге Европы с греческим ПАОКом, вы дали комментарий, в котором заявили, что исторически именующая себя Македонией северная часть Греции не может так называться априори. Мол, может быть лишь одна Македония – страна. Помните, чем аукнулось это заявление по приезду "Карпат" в Грецию?

- Помню эту информацию. На самом деле ничего такого я не говорил. Просто так было написано. Это не было интервью, к тому же, тема касалась политики, о чем не хотелось рассуждать. Журналисты мне задали лишь один вопрос, на который я ответил по-своему, а они написали на свой лад. Разумеется, это разозлило болельщиков ПАОКа, из-за чего потом у меня были небольшие проблемы. Знаете, даже сейчас не хочется об этом говорить, чтобы потом не было истолковано по-другому. Это все политика, а она меня не интересует.

- Как отреагировали, когда три года назад Македонию было решено переименовать в Северную Македонию?

- Честно говоря, не хочется об этом говорить, так как это не мое дело. Пусть политикой занимаются политики, я же играю в футбол.

ПРОТИВ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

- Когда последний раз сыграли в составе сборной?

- Около пяти лет назад я играл в основе в квалификационном матче чемпионата мира 2018 года с Италией. Мы принимали соперника дома и уступили с минимальным счетом 2:3 на 90-й минуте.

- Чем запомнились выступления за национальную команду?

- Играть за сборную своей страны – большая честь. Вспоминаю дебютный матч против Албании, уже упомянутую чуть выше встречу с Италией. А еще поединок против Португалии, в составе которой играл Криштиану Роналду. Было это в преддверии проводимого в Украине и Польше Евро-2012, и он носил товарищеский характер. В игре, которая проходила в гостях, мне удалось сделать несколько сэйвов и сохранить ворота "сухими". Тогда нам посчастливилось добиться почетной ничьей.

- Ваше отсутствие среди участников Евро-2020 связано с возрастом?

- Нет-нет, сто процентов не в этом дело! Хотя бы потому, что главный тренер сборной Игор Ангеловски за последние семь-восемь месяцев звал меня в нее всегда. Это было даже в период свирепствующего коронавируса. В числе запасных я значился еще в марте этого года, когда сборная проводила серию контрольных матчей. В частности, против Румынии и Германии. Честно говоря, когда узнал окончательный вариант состава нашей национальной команды для участия в Евро-2020, был в шоке - моей фамилии в нем не оказалось. Для меня это стало полной неожиданностью, ведь еще незадолго до оглашения списка мне звонили представители сборной насчет билета: они интересовались, когда буду вылетать в Македонию на сбор. Но ничего не поделаешь: есть тренер, который и решает, кого включать в список, а кого - нет.

ПОЛЬЗА ОТ ЭЛИФА И ЭНИСА

- В нынешнем составе сборной Северной Македонии роль вожака исполняет Горан Пандев. В свои 37 он еще не "подсел" физически?

- Может немного и "подсел". Но у Горана столько других важных качеств, что на его игре это не сильно отражается. Он настолько хорош технически, что даже не скажешь, 37 лет ему или 27. Пандев играет, словно в свои лучшие годы. Он, словно старое вино – чем дольше хранится, тем лучше его качество. Уровень этого футболиста настолько высок, что будет очень жалко, если он после завершения чемпионата Европы расстанется со сборной. Именно об этом Пандев как-то сказал в одном из интервью. Даже не знаю, сколько придется ждать Македонии появления игрока такого калибра. И с такими качествами – как игровыми, так и человеческими.

- Кто еще является ключевыми фигурами в северомакедонской сборной?

- В национальной команде есть много хороших молодых футболистов. Выделил бы 21-летнего полузащитника "Наполи" Элифа Элмаса и его 25-летнего коллегу по амплуа Эниса Бардхи из "Леванте". Оба этих игрока способны принести немало пользы нашей сборной. Первый из них имеет много хороших качеств и является перспективным футболистом. Думаю, именно Элмас в скором времени может стать преемником Пандева. Второй может решить исход матча, так как владеет отличным ударом. А еще умеет классно исполнять "стандарты".

- Какую тактическую схему обычно использует тренерский штаб Игора Ангеловски?

- Думаю, 3-5-2. Так играет девяносто процентов команд. Вот и наставник македонской сборной любит эту схему. Думаю, что ее он будет использовать и в матче с Украиной.

ПОД КОПИРКУ МАТЧА С АВСТРИЕЙ

- Какие впечатления от дебютного матча на Евро-2020 ваших соотечественников с Австрией?

- Мне очень понравилась игра македонской сборной. Я болел за нее, надеясь на победный результат. Но, увы, чуть-чуть не получилось. По ходу матча с Австрией вроде все складывалось в пользу нашей национальной команды: она вела в счете 1:0, потом стало 1:1, что также считалось позитивным результатом для Македонии. Останься он на табло до конца поединка – и были бы довольны одним очком. Но получились тактические ошибки и это привело к поражению.

- Как считаете, на что могут рассчитывать футболисты Северной Македонии на текущем чемпионате Европы?

- Поначалу я надеялся, что выйдут из группы. Но на сегодняшний день говорить о том, на что можно рассчитывать, сложно. Думаю, македонская сборная выдаст в оставшихся двух матчах группового раунда максимум и сыграет в хороший футбол. А там – как получится. Все же надеюсь, что мои соотечественники пройдут дальше и еще задержатся на контнентальном первенстве. Во всяком случае, я им этого искренне желаю.

- Каким вам видится сценарий матча с Украиной?

- Очень неудобный вопрос. Я ведь македонец, который любит нашу сборную и желает ей победы. Правда, вместе с тем провел хорошее время и в Украине. Думаю, сборная Македонии будет играть против команды Андрея Шевченко точно так же, как и с Австрией.

- Спасибо за интервью, Мартин! Удачи!

- И вам спасибо. Желаю сборной Украины удачи на европейском первенстве.