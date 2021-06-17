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Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии

ЕВРО-2020
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Игравший за Карпаты северомакедонский голкипер вспомнил о выступлениях в УПЛ и коротко рассказал о своей сборной

Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Покинув Львов восемь лет назад, Мартин Богатинов немного поиграл в Румынии за бухарестский клуб "Стяуа", а затем перебрался на Кипр. В футболе этого крохотного государства 35-летний ветеран сборной Северной Македонии готовится встретить уже восьмой сезон кряду.

БРОСИТЬ ЯКОРЬ НА КИПРЕ

- Эта страна мне очень понравилась, - признается Богатинов. - Понравилась жизнь в ней, понравился футбол. Сначала подписал контракт с "Эрмисом" из Арадипу, а через год оформил соглашение с другим клубом – "Этникосом" из Ахны. Болельщики на Кипре меня любят, и с моей стороны это взаимно. Намерен задержаться в этой стране до самого конца карьеры, чтобы поиграть до тех пор, пока здоровье будет меня слушать. Ну а дальше, по ее окончании, собираюсь остаться жить на Кипре.

- Вспоминается, когда вы играли в "Карпатах", в одном из интервью вас спросили насчет наличия "второй половинки". Вы тогда сказали, что ваше сердце свободно, хотя очень много львовских девушек кружат вокруг. За десять лет ваш холостяцкий статус изменился?

- Вы правы, так и было. Когда выступал в Украине, я был еще достаточно молод и не женат. Зато теперь имею супругу – она у меня киприотка. С ней мы поженились уже на Кипре.

Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии - изображение 1

- Дети есть?

- Пока нет. Ждем. Когда Богу будет угодно – тогда и будут.

- Насколько известно, в "Этникосе" играет ваш бывший партнер по "Карпатам" - Игорь Худобяк...

– Он приехал на Кипр два с половиной года назад, и тоже выступает в моей команде. Игорь очень хорошо адаптировался к новым условиям, став одним из лучших футболистов. Могу сказать, что несколько недель назад Худобяк подписал новый контракт с "Этникосом". Он и дальше остается в клубе. Приехала семья, ребенок идет в школу. Мы с Игорем давно дружим, ведь столько знакомы со времен "Карпат"! Когда есть свободное время перед тренировкой, всегда вместе пьем кофе. А когда выигрываем, то идем на пиво. Худобяка тоже очень любят кипрские болельщики.

Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии - изображение 2

С ЛЮБОВЬЮ К "КАРПАТАМ"

- Три года, проведенные вами во Львове в период расцвета вашей карьеры, в ее актив занесли?

(Без колебаний). Да! В "Карпаты" я как раз приехал из Македонии, где до этого выступал за "Работнички". У меня на родине футбол был не слишком высокого уровня, чего не скажешь об Украине. В ней уровень значительно выше. В вашей стране было очень много хороших команд, и в ту пору к таковым относились и "Карпаты". Во время выступлений в украинском футболе я прошел хорошую школу, и мое развитие пришлось на львовский клуб. Первые шесть месяцев мне понадобились на адаптацию, а потом два с половиной года в моей профессиональной карьере наметился весьма продуктивный период.

- Из "Карпат" вы ушли с тяжелым сердцем из-за невыплаты большой суммы заработанных денег, которые получили значительно позже через суд. Чувство обиды на львовский клуб уже сошло на нет?

- Я как-то в одном из интервью по этому поводу сказал, что на команду никаких обид не было никогда. Всегда хотелось, чтобы было все по-людски, по-нормальному. Долгое время ждал причитающихся мне денег, полагая, что уеду из Львова с положительными чувствами, как обычно расстаются друзья. Но, увы, не получилось. В этой ситуации я был зол только на одного человека – спортивного директора клуба. Больше ни на кого из "Карпат", как и на болельщиков, обиды не держал и в помине. Я всегда любил и буду любить эту команду. Ей я многим обязан по части карьеры.

Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии - изображение 3

- Если бы предоставилась возможность повернуть время вспять и начать карьеру заново, "Карпаты" из перечня своих клубов не исключили бы?

- Конечно же, нет! Я бы даже и не думал. Когда первый раз ехал в "Карпаты", то в тот момент у меня были предложения из других клубов. Но я выбрал Львов, и ничуть не жалею. Поэтому если бы пришлось начинать с чистого листа, с удовольствием поехал бы в львовский клуб.

КОГДА МАКЕДОНИЯ МАКЕДОНИИ РОЗНЬ

- Во время выступлений в "Карпатах" в клубе часто менялись тренеры: на смену Олегу Кононову пришел Павел Кучеров, затем с командой работали Владимир Шаран, Юрий Дячук-Ставицкий, снова Кучеров, Николай Костов и снова Дячук-Ставицкий. Этот факт не утомлял?

- Понятное дело, что футболистам было тяжело психологически. Бывало иногда, что после каждых 5-8 игр у нас менялся тренер. Хоть это и не мое дело, но сейчас могу сказать, что такие решения со стороны руководства "Карпат" были ошибкой. В таких случаях ему нужно было запастить терпением, ведь положительного результата нельзя достичь мгновенно. Думаю, у нас были квалифицированные тренеры с хорошими качествами, с которыми можно было добиться лучших результатов, чем были на тот момент.

- За национальную команду тогда еще Македонии вы дебютировали за два месяца до перехода в "Карпаты", сыграв в товарищеском матче с Албанией. Боевое же крещение на официальном уровне в рядах своей сборной пришлось уже на тот период, когда вы были футболистом львовского клуба...

- Да, так и было. В дебютной игре с албанцами, состоявшейся осенью 2010-го года, меня выпустили на замену на 85-й минуте. За проведенное на поле время я сделал один очень хороший сэйв, за который был горд за себя. Еще в том же году сыграл за сборную в товарищеском матче с Китаем. Уже потом, после трасфера в "Карпаты", в июне 2011-го года принимал участие в матче против Ирландии в отборочном цикле чемпионата Европы-2012. Насколько помню, проходившая в Скопье игра завершилась победой британцев 2:0.

Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии - изображение 4

- Когда "Карпатам" предстояло играть в Лиге Европы с греческим ПАОКом, вы дали комментарий, в котором заявили, что исторически именующая себя Македонией северная часть Греции не может так называться априори. Мол, может быть лишь одна Македония – страна. Помните, чем аукнулось это заявление по приезду "Карпат" в Грецию?

- Помню эту информацию. На самом деле ничего такого я не говорил. Просто так было написано. Это не было интервью, к тому же, тема касалась политики, о чем не хотелось рассуждать. Журналисты мне задали лишь один вопрос, на который я ответил по-своему, а они написали на свой лад. Разумеется, это разозлило болельщиков ПАОКа, из-за чего потом у меня были небольшие проблемы. Знаете, даже сейчас не хочется об этом говорить, чтобы потом не было истолковано по-другому. Это все политика, а она меня не интересует.

- Как отреагировали, когда три года назад Македонию было решено переименовать в Северную Македонию?

- Честно говоря, не хочется об этом говорить, так как это не мое дело. Пусть политикой занимаются политики, я же играю в футбол.

ПРОТИВ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

- Когда последний раз сыграли в составе сборной?

- Около пяти лет назад я играл в основе в квалификационном матче чемпионата мира 2018 года с Италией. Мы принимали соперника дома и уступили с минимальным счетом 2:3 на 90-й минуте.

- Чем запомнились выступления за национальную команду?

- Играть за сборную своей страны – большая честь. Вспоминаю дебютный матч против Албании, уже упомянутую чуть выше встречу с Италией. А еще поединок против Португалии, в составе которой играл Криштиану Роналду. Было это в преддверии проводимого в Украине и Польше Евро-2012, и он носил товарищеский характер. В игре, которая проходила в гостях, мне удалось сделать несколько сэйвов и сохранить ворота "сухими". Тогда нам посчастливилось добиться почетной ничьей.

Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии - изображение 5

- Ваше отсутствие среди участников Евро-2020 связано с возрастом?

- Нет-нет, сто процентов не в этом дело! Хотя бы потому, что главный тренер сборной Игор Ангеловски за последние семь-восемь месяцев звал меня в нее всегда. Это было даже в период свирепствующего коронавируса. В числе запасных я значился еще в марте этого года, когда сборная проводила серию контрольных матчей. В частности, против Румынии и Германии. Честно говоря, когда узнал окончательный вариант состава нашей национальной команды для участия в Евро-2020, был в шоке - моей фамилии в нем не оказалось. Для меня это стало полной неожиданностью, ведь еще незадолго до оглашения списка мне звонили представители сборной насчет билета: они интересовались, когда буду вылетать в Македонию на сбор. Но ничего не поделаешь: есть тренер, который и решает, кого включать в список, а кого - нет.

ПОЛЬЗА ОТ ЭЛИФА И ЭНИСА

- В нынешнем составе сборной Северной Македонии роль вожака исполняет Горан Пандев. В свои 37 он еще не "подсел" физически?

- Может немного и "подсел". Но у Горана столько других важных качеств, что на его игре это не сильно отражается. Он настолько хорош технически, что даже не скажешь, 37 лет ему или 27. Пандев играет, словно в свои лучшие годы. Он, словно старое вино – чем дольше хранится, тем лучше его качество. Уровень этого футболиста настолько высок, что будет очень жалко, если он после завершения чемпионата Европы расстанется со сборной. Именно об этом Пандев как-то сказал в одном из интервью. Даже не знаю, сколько придется ждать Македонии появления игрока такого калибра. И с такими качествами – как игровыми, так и человеческими.

- Кто еще является ключевыми фигурами в северомакедонской сборной?

- В национальной команде есть много хороших молодых футболистов. Выделил бы 21-летнего полузащитника "Наполи" Элифа Элмаса и его 25-летнего коллегу по амплуа Эниса Бардхи из "Леванте". Оба этих игрока способны принести немало пользы нашей сборной. Первый из них имеет много хороших качеств и является перспективным футболистом. Думаю, именно Элмас в скором времени может стать преемником Пандева. Второй может решить исход матча, так как владеет отличным ударом. А еще умеет классно исполнять "стандарты".

Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии - изображение 6

- Какую тактическую схему обычно использует тренерский штаб Игора Ангеловски?

- Думаю, 3-5-2. Так играет девяносто процентов команд. Вот и наставник македонской сборной любит эту схему. Думаю, что ее он будет использовать и в матче с Украиной.

ПОД КОПИРКУ МАТЧА С АВСТРИЕЙ

- Какие впечатления от дебютного матча на Евро-2020 ваших соотечественников с Австрией?

- Мне очень понравилась игра македонской сборной. Я болел за нее, надеясь на победный результат. Но, увы, чуть-чуть не получилось. По ходу матча с Австрией вроде все складывалось в пользу нашей национальной команды: она вела в счете 1:0, потом стало 1:1, что также считалось позитивным результатом для Македонии. Останься он на табло до конца поединка – и были бы довольны одним очком. Но получились тактические ошибки и это привело к поражению.

- Как считаете, на что могут рассчитывать футболисты Северной Македонии на текущем чемпионате Европы?

- Поначалу я надеялся, что выйдут из группы. Но на сегодняшний день говорить о том, на что можно рассчитывать, сложно. Думаю, македонская сборная выдаст в оставшихся двух матчах группового раунда максимум и сыграет в хороший футбол. А там – как получится. Все же надеюсь, что мои соотечественники пройдут дальше и еще задержатся на контнентальном первенстве. Во всяком случае, я им этого искренне желаю.

- Каким вам видится сценарий матча с Украиной?

- Очень неудобный вопрос. Я ведь македонец, который любит нашу сборную и желает ей победы. Правда, вместе с тем провел хорошее время и в Украине. Думаю, сборная Македонии будет играть против команды Андрея Шевченко точно так же, как и с Австрией.

- Спасибо за интервью, Мартин! Удачи!

- И вам спасибо. Желаю сборной Украины удачи на европейском первенстве.

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В статье: Мартин Богатинов Северная Македония Евро-2020 Карпаты (Львов)
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.