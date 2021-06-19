Испания - Польша 1:1. Подделка под Красную Фурию

В первом туре что Испания, что Польша сильно разочаровали. Сегодня было видно, что тренеры провели работу над ошибками, и стало чуть лучше. Впрочем, всего лишь "чуть".

Испания по-прежнему слишком медленно переходила центр поля, делала много лишних передач, а уже затем, загнанная в тупик, сбивалась на навесы с флангов. Польша же действовала суматошно и откровенно плохо играла в пас.

Испания открыла счет почти из ничего - у Жерара Морено получился отличный удар-прострел с правого фланга, на который откликнулся Мората. Сперва показалось, что Альваро был в офсайде, но ВАР развеял сомнения - 1:0.

20 - Álvaro Morata has scored 20 goals in just 42 appearances for Spain ???????? in all competitions, becoming the fastest player to reach this milestone with the national team since David Villa. Hunter. pic.twitter.com/tzcdEz2MbD — OptaJose (@OptaJose) June 19, 2021

Еще один шанс имел сам Морено, но не замкнул прострел Альбы - и на этом все. Других острых ударов у "Красной Фурии" не было, а вот пропустить могли. Особенно запомнился момент с попаданием в штангу Свидерского и добиванием Левандовского в руки Симону - обычно Роберт такие не мажет.

Исправился лучший игрок поляков уже после перерыва - он перевисел Лапорта после кросса и отправил мяч в нижний угол, сравняв счет. Учитывая моменты Кадры в первом тайме, это выглядело справедливо, но уже через минуту ситуация еще раз перевернулась: арбитр назначил на ворота поляков пенальти за фол Модера на Морено.

Казалось, вот он шанс Испании вернуть лидерство, но нет: Жерар сам подошел к точке и бахнул в штангу. Это Евро определенно войдет в историю как Евро незабитых пенальти.

3 - Robert Lewandowski is the first Poland player to score in three different editions of the European Championships (2020, 2016, 2012). Header.#EURO2020 #ESPPOL pic.twitter.com/InGfTIeTWM — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 19, 2021

Ну а наша игра после незабитого пенальти как-то сошла на нет. Поляки всеми силами успокаивали ее заменами; Испания же хоть и атаковала, но то и дело сбивалась на банальщину, вроде навесов от Альбы. Лучший шанс на этом отрезке был у Мораты, но Альваро в ближнем бою уступил голкиперу.

Перед последним туром в группе Е лидируют шведы с 4 очками; у Словакии - 3, у Испании - 2, у Польши - 1. Пока все остаются в гонке, однако теперь и Фурии, и Кадре в последнем туре нужны только победы - иначе вылет из турнира.

2-й тур. Севилья. "Ла Картуха"

Испания - Польша - 1:1

Голы: Мората, 25 - Левандовский, 54

Испания: Симон - Маркос Льоренте, Лапорт, Пау Торрес, Альба - Коке (Сарабия, 68), Родри, Педри - Морено (Фабиан Руис, 68), Мората (Оярсабаль, 87), Ольмо (Ферран Торрес, 61)

Польша: Щесный - Берешинский, Глик, Беднарек (Давидович, 85) - Юзвяк, Клих (Козловский, 55), Модер (Линетти, 85), Пухач - Свидерский (Франковский, 68), Левандовский, Зелинский

Предупреждения: Пау Торрес, 81, Родри, 90+3 - Клих, 36, Модер, 57, Юзвяк, 59, Левандовский, 90+2