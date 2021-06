Испания - Польша 1:1. Подделка под Красную Фурию

В первом туре что Испания, что Польша сильно разочаровали. Сегодня было видно, что тренеры провели работу над ошибками, и стало чуть лучше. Впрочем, всего лишь "чуть".

Испания по-прежнему слишком медленно переходила центр поля, делала много лишних передач, а уже затем, загнанная в тупик, сбивалась на навесы с флангов. Польша же действовала суматошно и откровенно плохо играла в пас.

Испания открыла счет почти из ничего - у Жерара Морено получился отличный удар-прострел с правого фланга, на который откликнулся Мората. Сперва показалось, что Альваро был в офсайде, но ВАР развеял сомнения - 1:0.

20 - Álvaro Morata has scored 20 goals in just 42 appearances for Spain ???????? in all competitions, becoming the fastest player to reach this milestone with the national team since David Villa. Hunter. pic.twitter.com/tzcdEz2MbD