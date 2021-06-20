Швейцария - Турция 3:1. Цубер раздавал, Шакири забивал

Загнанный в угол зверь всегда до последнего сражается за жизнь. Идущие внизу сборные Швейцарии и Турции также не планировали сдаваться. Пока оставалась надежда выйти в плей-офф, они верили только в неё. Для участия в 1/8 финала каждому из коллектив нужно было побеждать. Желательно крупно.

Стартовали команды весело. Турецкие набеги на соперника начались с первых же минут и дело даже дошло до опасных выстрелов Туфана и Мюлдюра. Но все это продолжалось до серьезной атаки "нати", которую они провели на 6-й минуте. Цубер зацепился за мяч на левом фланге, скинул Сеферовичу, который не побоялся выстрелить из-за пределов штрафной. Удар вышел четким, в самый угол - 1:0. На трибунах турецкие болельщики притихли, а в середине первого тайма впали в окончательное уныние. Их огорчил Шакири, удар которого получился, как говорится, моё почтение - точно в девятку с метров 17. Именно в этот миг "лунные звезды" официально покинули турнир.

Команда Гюнеша пыталась проявить характер, примитивно выбегая вперед, однако из-за дырявого центра поля, моменты у соперника возникали куда чаще. Особенно на старте второго тайма, когда за две минуты Цубер, Цубер и Эмболо простили номинальных гостей, не реализовав свои удары. Главным действующим лицом всей игры был Шакири, который мало того, что забил с нерабочей ноги, так еще и постоянно выводил партнеров на ударную позицию. Не хватало только голов, так как даже после двух точных ударов, команда Петковича оставалась в таблице третьей.

На волне постоянных атак, "нати" даже не заметили, как турки возобновили набеги, и во время одного из них даже смогли забить. Шикарный обводящий удар удался полузащитнику Кахведжи. Первый гол на Евро и сразу красота. Тут же "лунные звезды" помчались забивать еще, и очень быстро прозевали контратаку, которая закончилась ударом Шакири - 3:1. Интересно, что Цубер в этом моменте оформил хет-трик из результативных передач.

Во второй раз за сегодня турки потеряли веру в себя, в то время как "нати" пытались улучшить разницу забитых и пропущенных. Не вышло. Второй от Шакири остался последним точным ударом.

Итог прост. Турки с позором отправляются домой, где фанаты устроят им теплый прием. Швейцария в группе осталась третьей, но, с большей долей вероятности, таки сыграет в плей-офф.

Евро-2020, группа А

Швейцария - Турция 3:1

Голы: Сеферович 6, Шакири 26, 69 - Кахведжи 63

Швейцария: Зоммер - Эльведи, Аканджи, Родригес - Видмер (Мбабу 90+2), Флойлер, Джака, Цубер (Бенито 85) - Шакири (Варгас 75) - Сеферович (Гавранович 75), Эмболо (Мехмеди 85)

Турция: Чакыр - Челик, Демираль, Сеюнджю, Мюлдюр - Айхан (Йокушлу 64) - Ундер (Караман 80), Туфан (Языджи 64), Кахведжи (Кекчю 80), Чалханоглу - Йылмаз