Вест Хэм пожелал Ярмоленко удачи в матче против Австрии

"Вест Хэм" на своей странице в Twitter пожелал удачи капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко перед матчем третьего тура группового раунда Евро-2020 против Австрии.

Good luck to @Yarmolenko_7, who faces #AUT with #UKR later today! ????#EURO2020 pic.twitter.com/xqRbSEPyk9