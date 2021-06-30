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ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны все четвертьфинальные пары, Украина в игре. Сетка плей-офф Евро-2020

ЕВРО-2020
(60 голосов)

Украина в числе восьми лучших

Известны все четвертьфинальные пары, Украина в игре. Сетка плей-офф Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По итогам группового этапа Евро-2020 в плей-офф вышли 16 команд. 1/8 уже сыграна и определены все пары в четвертьфинале. В числе восьми лучших сборных Европы оказалась и Украина, которая во вторник, 29 июня, обыграла сборную Швеции.

Сетка плей-офф Евро-2020

1/8 финала 1/4 финала Полуфинал Финал
27 июня. 22:00.
Севилья. Олимпийский стадион
Бельгия - Португалия 1:0		 2 июля. 22:00. Мюнхен
Бельгия - Италия		 6 июля. Лондон 11 июля. Лондон
26 июня. 22:00.
Лондон. Уэмбли
Италия - Австрия 2:1
28 июня. 22:00.
Бухарест. Национальный стадион
Франция - Швейцария 3:3, пен 4:5		 2 июля. 19:00. Санкт-Петербург
Швейцария - Испания
28 июня. 19:00.
Копенгаген. Паркен
Хорватия - Испания 3:5
29 июня. 22:00.
Глазго. Хэмпден Парк
Швеция – Украина 1:2		 3 июля. 22:00. Рим
Украина - Англия		 7 июля. Лондон
29 июня. 19:00.
Лондон. Уэмбли
Англия - Германия 2:0
26 июня. 19:00.
Амстердам. Йохан Кройфф Арена
Уэльс - Дания 0:4		 3 июля. 19:00. Баку
Дания - Чехия
27 июня. 19:00.
Будапешт. Пушкаш Стадион
Нидерланды - Чехия

Рейтинг третьих мест после группового этапа

Сборная РМ О
1 Португалия (F) 7:6 4
2 Чехия (D) 3:2 4
3 Швейцария (A) 4:5 4
4 Украина (C) 4:5 3
5 Финляндия (B) 1:3 3
6 Словакия (E) 2:7 3
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Комментарии (108)
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Spokoyno (Київ)
29.06.2021 в 13:59
Поки тільки один "здихляк" із третіх не пройшов Ну що козаки за Вами справа, щоб непосрамити тих, хто нас на фартове третє вивів!
Ответить
+2
0
avatar
Просто док (Харьков)
29.06.2021 в 12:18
1/4 Украина - Англия. Верю!
Ответить
+2
0
Рівнянин (Рівне)
29.06.2021 в 12:55
Я також вірю в нашу команду,але реалістичніше Україна-Німеччина.
Ответить
+1
-2
avatar
HavanaClub (Днепр)
29.06.2021 в 09:17
В списке бомбардиров на этом сайте у Роналдо 5 мячей за 5 матчей Пять матчей на этом евро у него будет только в параллельной реальности.
Ответить
+1
-1
babose (Харьков)
29.06.2021 в 08:50
Надо чтобы Англия выиграла у Германии, против немцев нет шансов. А с англичанами можно играть... Шутка. Не верю в СБУ. Шведы пройдут в 1/4.
Ответить
+2
-4
Рівнянин (Рівне)
29.06.2021 в 12:56
Німці вийдуть точно,а ми...50 на 50.
Ответить
+1
-1
avatar
Американец 2000
24.06.2021 в 13:19
Эй вы хозяева сайта !!! Когда вы уже исправите у Португалии - 4 очка а не 3 ?????
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.06.2021 в 14:10
Ну чего раскричался то? Можешь пойти на Футбол-уа, там 4 очка.
Ответить
+2
-1
MaximSK (Киев)
24.06.2021 в 08:19
Теперь надо очень хорошо подготовиться к матчу со шведами, плюс плей-офф можно забыть что было в группе, здесь только 1 матч и он все решает. Нам нужно конечно улучшить игру в обороне и в атаке тоже.Минус в том что у нас некем усиливать со скамейки по ходу матча, Цыганков и Марлос никакие, Зубков травмирован, Беседин просто не тянет, но старается. Довбыку видимо еще рано играть такие матчи
Ответить
+4
-2
Shevchenko_7 (Kiev)
24.06.2021 в 08:25
Спасибо, записал!
Ответить
+9
-1
avatar
RockNRoLLa (IF)
24.06.2021 в 12:27
спасибі, орнув
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.06.2021 в 07:52
Или так получилось или это гениальный ход от тренерского штаба А. Шевченко. Скромно, в один мяч проигрываем Австрии и гарантированно избегаем сильную Италию. При этом у Италии на один день отдыха больше (теперь перед Австрией). Попадаем на добротную, но не такую сильную, как Италия Швецию и при этом, по отношению к нашим спасителям - шведам, имеем + 2 дня отдыха.
Ответить
+7
-6
MaximSK (Киев)
24.06.2021 в 08:16
Не было никакого слива австрийцам, они нас переиграли, не потому что мы не хотели выиграть, а потому что мы были слабее них
Ответить
+16
-2
Acsakal (Kharkov)
24.06.2021 в 08:19
Шева спіймав фарт, як Блохін на ЧМ-2006. От тільки як він з ним впорається?
Ответить
+7
0
Nerafa (Славутич)
24.06.2021 в 11:50
Не забей шведы в доп.время победный гол, и Испания радовалась бы Украине. Так что, это Швеция очень хотела заполучить слабейшую из 16-ти сборных, попавших в плей-офф. =)
Ответить
+5
0
Термит (Киев)
25.06.2021 в 22:26
Мне кажется, что наши просто не рассчитывали, что Австрия будет играть на победу. А зачем? Ничья их устраивала, при победе попадают на Италию. Прямо ситуация сама вынуждает сбавить обороты и поберечь силы. Наши бы в такой ситуации точно бы катали 0:0.
Ответить
+2
0
Dnepr United (Днепр)
24.06.2021 в 07:33
Шева, дай этим лентяям просто отдохнуть, перекурить... в Глазго есть хорошая трава, румынская, как видно, им не подошла
Ответить
+9
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.06.2021 в 07:22
Мы уже вошли в девятку лучших!!!)))
Ответить
+2
-3
Mexxxxx (Просяная)
24.06.2021 в 09:56
Так вроде мы 16-е. Ну раз заняли последнее четвертое место среди третьих мест в группах.
Ответить
+2
0
vlapa (Киев)
24.06.2021 в 10:04
Это пока мы 16-е, после игры с Шведами будем уже 9-ми
+1
-2
Dr. House (Поділля)
24.06.2021 в 11:16
До игры со шведами останется на ЧЕ 9 команд просто)))
0
0
viajador (то є Кошмари City)
24.06.2021 в 06:42
Огидні диванні пивні обригані "експерДи"! Ось вам - наша Україна в 1/8 фіналу!! Слава Шевченку!!! Слава Україні!!! Ви обплювали нашу збірну, наших мужніх бійців-козарлюг футболітів! Малороси ви! Зрадники!!!
Ответить
+5
-23
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.06.2021 в 07:35
Дурныку, слава - испанцам!
Ответить
+8
-5
viajador (то є Кошмари City)
24.06.2021 в 07:42
Я за Україну!!!! Сам дурник.
+2
-10
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
24.06.2021 в 07:43
А нужно - за правду и справедливость!
+6
-4
viajador (то є Кошмари City)
24.06.2021 в 07:49
За правду і справедливість комуністи. І що з того стало.
+2
-10
Acsakal (Kharkov)
24.06.2021 в 07:55
Ваш сарказм аж занадто природній, тому всі його сприймають за справжнє ставлення.
Ответить
+11
0
viajador (то є Кошмари City)
24.06.2021 в 09:35
+4
-1
Nerafa (Славутич)
24.06.2021 в 11:53
Шведы очень довольны, что получили самую слабую сборную в 1/8. Надо неприятно удивлять их.
Ответить
+1
0
friday13 (Івано-Франківськ)
24.06.2021 в 06:19
лакі лузери
Ответить
+7
0
viajador (то є Кошмари City)
24.06.2021 в 07:01
На чужому горбу далеко не заїдеш, хитрозаді малороси.
Ответить
+2
-17
mykolazap (Запорожье)
24.06.2021 в 06:16
Бог всё-таки дал нам шанс, ибо мы самые лучшие болельщики, нельзя было этого не услышать, там у него наверху. Всех нас поздравляю! И нашим «звёздам» удачи и самоотдачи, ну и немного везения.
Ответить
+9
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
24.06.2021 в 02:33
Забавно наблюдать, как многие здешние вышиватники, которые ещё недавно истошно кричали : "Всё, это конец.. Это позор.. Не выйдем никогда.. Пакуйте чемоданы.." и прочее, вмиг перекрасились, переобулись и теперь с самодовольными и обезображенными слащавыми улыбками лицами, толкаясь и пихаюсь, наперебой и взахлёб, глубокомысленно и деловито, со знанием дела уже рассуждают о шансах Украины в 1/8.. как они потом будут проходить англичан в 1/4 по пенальти и т.д. и т.п.
Ответить
+7
-12
avatar
trafalgar (Запорожье)
24.06.2021 в 03:10
я кстати вообще ничего не писал,так как нечего писать даже было)
Ответить
+6
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.06.2021 в 03:38
Ну вот видишь, ты поступил мудро.. отсиделся, отмолчался, не умничал.. ветки мыслями не ковырял, "ганьбу" возмущённо не испражнял.. сидел тихо. Молодец!
+3
-11
Dimka26 (Чернигов)
24.06.2021 в 04:48
уже и Шевченко супер тактик, гуру мыслей, просчитал все до мелочей ,чтобы выйти на шведов))
Ответить
+7
-2
sergio07 (Запоріжжя)
24.06.2021 в 07:12
Я також вже бачив такі коменти. І дурію від них
+3
0
Dr. House (Поділля)
24.06.2021 в 11:17
Слово "ирония" тебе известно?
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
24.06.2021 в 01:26
Представляю, как сейчас русские желчью исходят, узнав шо нам играть со шведами.
Ответить
+12
-3
avatar
trafalgar (Запорожье)
24.06.2021 в 02:04
да запоребрики в большом сейчас трауре
Ответить
+6
-3
fanat_football (Херсон)
24.06.2021 в 06:24
Да болт на них.
Ответить
+11
-1
avatar
Американец 2000
24.06.2021 в 01:22
Ну ка Украина вспомнили где наши 5 - 0 с Сербией !!!
Ответить
+6
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.06.2021 в 07:19
Ваши - это Сербия- паРаша 5:0?))
Ответить
+3
-2
avatar
alex69 (Париж)
24.06.2021 в 01:12
Да почему Финны третьи, если третья Россия.
Ответить
+1
-14
avatar
Американец 2000
24.06.2021 в 01:22
Ответить
+7
-1
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
24.06.2021 в 01:30
Париж ты дурачек? учи регламент!
Ответить
+11
-1
ukatan (Харьковская обл.)
24.06.2021 в 06:16
Регламент-регламентом, но вот грамотно писать не помешало бы научиться...
+5
0
Acsakal (Kharkov)
24.06.2021 в 07:59
Тому що бельгійці та данці зробили росіянцям різницю -5.
Ответить
+2
0
Benderxxx
24.06.2021 в 09:28
Бельгійці не враховуються, тому -2
+4
0
leoniddnipro (Днепропетровск)
24.06.2021 в 01:01
Шевченко-геній тренерського цеху!:))))))
Ответить
+6
-5
UA Hero (Chernivtsi)
24.06.2021 в 02:01
без букви "е"
Ответить
+4
-1
Dnepr United (Днепр)
24.06.2021 в 07:01
Швчнко-гнiй трнрського цху!:)))))) - так?
+4
-1
Фанат АПЛ
24.06.2021 в 00:35
Это не те шведы,которых в 2012 обыгрывали,да и у нас Шевченко уже не играет. Разделают нас без шансов. Одно радует,выноса не будет,как если бы с нынешней Италией.
Ответить
+7
-11
avatar
Барселиниус (землянин)
24.06.2021 в 01:24
Да шведы всегда плюс/минус одинаковы. Нех..й их боятся. Они неповоротливы, как и мы.. Шансы 50 на 50
Ответить
+14
-2
Acsakal (Kharkov)
24.06.2021 в 08:09
Шведи - це тюнінговані австрійці. Вони більш швидкі, більш мобільні, більш навчені різним тактикам від глухого захисту (як з Іспанією) до гри на зустрічних курсах (як з Польщею). Якщо наша збірна вийде з ними на таких самих ватних ногах, як з австрійцями, то це призведе нас до ще більшої ганьби. Одне лише радує: в наших буде 8 (!!!) днів на відпочинок, тому триндіти про тотальну нестачу сил Шева вже не зможе.
+5
0
Dimka26 (Чернигов)
24.06.2021 в 04:49
и Ибрагимович не играет)
Ответить
+7
-1
vlapa (Киев)
24.06.2021 в 09:59
Но и Шевченко не играет
+2
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.06.2021 в 00:35
Мы прям в последний вагон заскочили. Времяни на подготовку и отдых более чем достаточно. Шева теперь не спрыгнит что все устали. Да и соперник откровенно говоря проходимый. Это не Италия
Ответить
+15
-2
vlapa (Киев)
24.06.2021 в 00:50
Но и не Македония с Кипром
Ответить
+8
0
Mexxxxx (Просяная)
24.06.2021 в 10:04
Уже Австрия была явно проходная, ну если честно мы ж все так думали), то лучше настраиваться. Хотя опять же, будем считать грандом, встанем у ворот с первых минут и будем уповать на один голик. Каким боком и подойти к нашим игрокам, и чтоб не забоялись и чтоб высокомерно пешком не начали ходить. Такие нежные натуры...
Ответить
+1
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
24.06.2021 в 00:32
Полных 7 дней(неделя!!!) отдыха и игра на восьмой день(21-29 июня). Пусть только попробуют не "рвать и метать"!
Ответить
+19
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
24.06.2021 в 00:36
Их заплюют. Все ждут бой
Ответить
+10
0
avatar
Mariner888 (Одесса)
24.06.2021 в 00:26
Исправьте - Португалия прошла с 4 балами (победа и ничья).
Ответить
+12
0
avatar
alex69 (Париж)
24.06.2021 в 01:14
Да тут у них везде ошибка на ошибке, такое ощущение, что футболом занимаются совсем далёкие люди от него, голимый сайт, смотрите Football.ua,там четко все.
Ответить
+5
-3
vlapa (Киев)
24.06.2021 в 00:24
Спасибо шведу за победу
Ответить
+13
0
Dnepr United (Днепр)
24.06.2021 в 07:14
Спасибо австрияку за е~лю в сраку
Ответить
0
-7
avatar
simargl (Чернигов)
24.06.2021 в 08:07
Тут ты не найдёшь сочувствия к своей ср@ке... да и при чем австрияки к минус 5 за поребриком )))????
+4
0
vlapa (Киев)
24.06.2021 в 09:54
Тут продовжувати і продовжувати: дякувати фіну за гру відмінну, іспанцю подяка що переміг словака.
+2
0
Mexxxxx (Просяная)
24.06.2021 в 00:16
У нас еще и самая последняя игра из всех 1/8. Ну если и сейчас наши не отдохнут, аж целых 8 дней получается, то я уже и не знаю...
Ответить
+12
0
тутти-10 (Сумська область)
24.06.2021 в 00:29
Коли обсеру....ться, то скажуть, що були без ігрової практики довго і втратили тонус
Ответить
+16
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
24.06.2021 в 00:33
Ахахаха, типа неделя это слишком большой простой))))
+11
0
Mannerheim
24.06.2021 в 00:35
Так таки так. Часу достатньо товарняк зіграти
+9
0
fanat_football (Херсон)
24.06.2021 в 06:26
Скажуть, что потеряли игровой тонус из-за долгого перерыва.
Ответить
+4
-2
Mexxxxx (Просяная)
24.06.2021 в 10:11
Хоть бы уже сообщили свой райдер - сколько им надо, чтоб отдохнуть хорошенько, сколько, чтоб и немного и не перегореть перед игрой, насколько соперник должен быть сильным, чтоб не сильно забояться, но и не очень слабым, чтоб не было недооценки. Нам трудно угодить) Хотя положа руку на серце Швеция из всех 15 соперников ну неплохой вариант, ну не будет там Кипра или Андорры. Поэтому что тут обсуждать - надо выйти и играть. Играть сразу так, чтоб в голове была мысль - мне ж не придется извиняться после матча, я ж уже сейчас на поле делаю все, чтоб не было причин для этого.
+2
0
Odessa-Ukraine
24.06.2021 в 00:16
Можете написать в 1/4 -ой на кого попадаем (если пройдём конечно)?-то у нас тут спор возник.
Ответить
+1
0
Benderxxx
24.06.2021 в 00:17
Англия или Германия
Ответить
+7
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
24.06.2021 в 00:19
А потом скорее всего опять Нидерланды. Мечты мечты
Ответить
+4
-2
Odessa-Ukraine
24.06.2021 в 00:20
Даром Шведы старались)
+6
-1
мы за динамо (киев)
24.06.2021 в 00:15
чого доброго так можна і в фінал на уелс вийти
Ответить
+9
-1
BleiK61 (Київ)
24.06.2021 в 00:14
І знову лажа! У Португалії 4 бали!!! Ми єдина збірна з 3-ма що проходить
Ответить
+1
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
24.06.2021 в 00:17
Датчане вышли с тремя
Ответить
+6
-1
Mexxxxx (Просяная)
24.06.2021 в 00:21
Так датчане еще и со второго места вышли
+2
0
BleiK61 (Київ)
24.06.2021 в 00:23
До чого тут це? Данія вийшла з 2-го місця. Лажа у таблиці в новині, де у Португалії 3 бали замість 4-х проставлені...
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
26.06.2021 в 08:29
BleiK61 (Київ) До того... Свои мысли надо формулировать четко
0
0
Hanter44 (Baburka)
23.06.2021 в 23:22
И это кого то радует?
Ответить
+8
-20
avatar
Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 23:31
А тебе не пох, казламордый?
Ответить
+18
-8
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 23:37
А что? Это кому-то подгорает?
Ответить
+15
-8
Dr. House (Поділля)
24.06.2021 в 00:15
Дат, Бабуин лишнехромосомный, радует. И радует ещё то, что твоя паРаша там где ей и положено быть - в отсосе.
Ответить
+8
-4
avatar
trafalgar (Запорожье)
24.06.2021 в 00:22
е блан с бабурки
Ответить
+8
-3
Benderxxx
23.06.2021 в 23:15
Из нашей сетки плавно удаляются все гранды
Ответить
+2
0
prostors (Вольногорск)
23.06.2021 в 23:11
Второй шанс для Шевы. Вот здесь и увидим кто есть кто. Здесь игра идет только на победу. На два дня отдыха больше чем у соперников, да и Шведов Поляки погоняли хорошо. Момент истины покажет есть у Нас Тренер или это так Исполняющий обязанности. Если в схемах не запутается.
Ответить
+15
-1
Artemanat (Кривой Рог)
23.06.2021 в 22:18
Давайте видео обращение запишем для этих чемпимомов
Ответить
+2
-3
Limpus (Александрия)
23.06.2021 в 11:14
Очередное ЕВРО и очередной провал. Куда там Шева хотел? в Милан? ну-ну...
Ответить
+3
-9
avatar
Барселиниус (землянин)
23.06.2021 в 11:38
Шева не в свои сани сел.
Ответить
+7
-10
Evhen777 (Luhansk)
23.06.2021 в 10:12
Не думаю, что было бы справедливо если бы сб.Украины прошла в плей-офф... уровень игры крайне низок...программу минимум выполнили - сыграли малость лучше чем мышебратья...поэтому, пускай собираются домой
Ответить
+8
-15
avatar
Динамiт (Василькiв)
23.06.2021 в 22:47
Твої мокші вже вдома - бояру глушать, а Дзюба одностволку перезаряжає та дивиться хто раніше сп"яніє !
Ответить
+15
-6
avatar
simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 23:05
Прошла, пусть и без игры, чисто на желто-синем везении...))) зато пуканы за бордюром громко рвутся ))
Ответить
+10
-3
Игорь Д (Днепр)
24.06.2021 в 07:22
После слов "не думаю", мог не продолжать.
Ответить
+3
0
avatar
dimonxman again (London)
22.06.2021 в 20:03
Объясните мне, "третя команда А/С" или "третя команда В/С/D" - так какая из них нам попадет? Как будет решаться? Кабинетно, или какие-то предварительные параметры есть (типа забитые-пропущенные, карточки, кто меньше в носу на поле ковырялся...)?
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0
-2
Директор холдинга (Ясный)
22.06.2021 в 23:41
По идее, пары формируются в алфавитном порядке. Становится Швейцария участником 1/8 - она отходит к Бельгии, а Украина, соответственно к Франции/Германии.
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0
-4
Директор холдинга (Ясный)
23.06.2021 в 00:21
Нет. Зависит от конкретного сочетания групп с 4-ко лучших третьих.
+7
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.06.2021 в 08:51
Когда Украину обойдут Хорватия и Испания, Шевченко спокойно сядет у себя в кабинете и пересчитает все бонусы за Беседина, Миколенко, Шапаренко...... вздохнет и тихо про себя пробормочит: а что, финалисты меньше намного получают! А тем временем журналисты начнут писать и хохотать, мол интересуются молодым талантищем из Динамо еврогранд, дают 25, но меньше чем за 80 продавать не будут! Беседина за 50 можем, он же сборник! Хорошо что европейские журналисты не читают это даже)) И спустя год спокойно впишут в составе Динамо Шакапенко, Мирколенко, Забавный....... А Шева работая в Милане будет стесняться принимать звонок от братьев с Динамо, не дай Бог предложат даже утку пустить что Милан кем-то, типо интересуется......
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+16
-14
rjhxb61@ukr.net (киев)
22.06.2021 в 10:41
Ты не по адресу письмо написал. Правильный адрес: - город Мариуполь, улица Сеченова, 71,а.
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+6
-14
СТОП крот (Киев)
22.06.2021 в 17:00
ЛОЛ, а ты знаток, однако)))) Испания нас обойдет. Ну ну
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+4
-3
Geka777 (Запорожье)
23.06.2021 в 08:23
А что не так? Испания нас не обойдёт, только в случае поражения словакам.
+1
-3
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Барселиниус (землянин)
23.06.2021 в 11:35
Забавный..
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+3
-3
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Динамiт (Василькiв)
23.06.2021 в 22:34
Дятле, тебе давно били ??? А чого так напрошуєшся ???
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+5
-3
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Maldini (Киев)
22.06.2021 в 08:43
Результат матча закономерен!
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+7
-2


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.