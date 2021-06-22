Кина не будет: электричество кончилось? Акценты зрителя на игре Украины с Австрией

Честно говоря, не ждал от наших особой активности в этом матче. Но не ждал ее и от австрийцев, о чем уверенно вещал своим собеседникам накануне. Дескать, в преддверии игры с итальянцами (как видите, и автор губу раскатал, а вы говорите) такая победа может стать для нас Пирровой. А Австрии оно зачем, если ей и ничья плей-офф гарантирует?

Выходило бы, как в старом культовом фильме: а этот дурачок Копченый взял ее и выиграл – итальянскую путевку. И оно им надо? Оказалось, надо. Потому что им чужд и незнаком наш ущербный футбольный менталитет, когда лучше синица в руке, чем утка под кроватью. Только не нужно называть его совковым – он зародился и расцвел именно в последние тридцать лет.

Впрочем, Шевченко называет другую причину: устали!!! А я-то, по простоте душевной, решил, что просто забыли, что главное в танке. Да, мы действительно не успевали за австрийцами: они опережали нас практически в каждом эпизоде. Поэтому поединок виделся мне проигранным уже в дебюте. Вообще сложилось ощущение, что мы проиграли еще до выхода на поле.

Но представить себе, что все настолько банально – что дело в «физике» - это как-то, уж извините «ботаника», и в голову прийти не могло. А, простите, зачем тогда мы вообще сюда приехали? Чтобы сдуться еще посреди «групповухи»? Ведь тогда этой же причиной можно легко и доходчиво объяснить так не полюбившийся всем вам второй тайм с Македонией. Разве нет?

И у любви у нашей села батарейка…

Игра и впрямь не получилась зрелищной. Хотя вру: хорош был первый тайм – когда играла Австрия. Второй она скорее доигрывала. Но именно в это время нашего комментатора озарила счастливая мысль, назвать матч лучшим в ее истории. Вряд ли. Зато это был однозначно худший матч Украины Андрея Шевченко. Когда плохо, тогда плохо.

Я не беру свои слова назад: продолжаю считать, что при нем мы увидели лучшую сборную нашей страны за все три десятка лет. По игре. Для зрителя. А вот по результату, боюсь, уже не судьба. Даже выйдя в плей-офф, она всего лишь повторит достижение команды Блохина на Евро-2012: попадет в 16 лучших. А дальше все – кина не будет: электричество-то кончилось…

Или у них все-таки есть генератор? Знаете, это как в том анекдоте: а может телеграмму не получила?

Мы так безропотно отдали игру с первых минут, настолько явно смотрелись безнадежно вторым номером, что, когда пропустили в середине первого тайма, лично мне показалось яснее ясного: (извините за мой немецкий) аллес капут. Дальше уже честно досматривал с тихой грустью. Не более: игра не вызвала ни единой сильной эмоции. Бобик таки-сдох. А как дышал, как дышал…

Улыбнул вратарь австрийцев: мол, они должны были выигрывать в четыре мяча после первого тайма. Если бы в футболе реализовывали каждый момент, это был бы уже не футбол. Да нет, все закономерно. Со своими четырьмя шансами, по логике, они «наиграли» на гол с хвостиком – не более.

Что было у нас? Удар Шапаренко через восемь минут после гола – Бахману пришлось напрячься. Случайный «самострел» Лайнера после штрафного удара Цыганкова на исходе часа игры – прямо в руки вратарю. Ну и скорее полумомент у Яремчука в концовке, чей удар комментатор сначала и вовсе принял за прострел. Или так оно и было?

Да без разницы – мы на свой забитый мяч вряд ли наработали. 0:1 – он и в Европе 0:1. А им больше и не надо было, когда они поняли, что мы не можем. Вот только тогда, видимо, они и вспомнили про Италию, игравшую на день раньше, да еще и вторым составом. Как в другом анекдоте: хватит, Билл – оставим же что-нибудь и на завтра.

Хотя, конечно, могло быть и больше, кабы Арнаутович не простил нас так откровенно незадолго до свистка на перерыв. Сверх плана, так сказать.

Не он стал самой яркой личностью в этой встрече, к чему нас исподволь готовила пресса. Да, собственно, таковых и не было. У Австрии на первый план вышла командная игра, у нас она отсутствовала, как таковая. И лишь методом исключения я упомяну Бущана, дважды спасавшего нас в конце первого тайма. Или кто-то сумел высмотреть его вину в пропущенном голе?

Моя жена слушала матч по радио (!!!) на даче, на границе с Николаевской областью. Сразу по его окончании она прислала сообщение с текстом: «Ганьба чепушилам!» и рыдающим смайликом.

Та самая женщина, что довела нашу кошку до нервных судорог своим ликованием после голов Украины. И которую я чуть не упразднил, когда она преждевременно праздновала отбитый Бущаном пенальти.

Им это простительно – женщинам. Они, как принято считать, воспринимают все сердцем. Но стоит ли уподобляться им – нам, которые, якобы, полагаются на рассудок? Было бы слишком примитивно обвинить автора в непостоянстве: мол, выиграли – хвалит, а проиграли – ругает. Но и тупо гнуть свою линию, как это делают те, чья задача – свергнуть кума Павелко, не собираюсь.

Да, отыграли паршиво – считай, вообще не играли. И да, до этого я им только аплодировал, и не жалею об этом. Но чтобы так… Как говорит мой тесть: плив-плив, а на березi вс.ався.

На заре туманной юности, во время последнего киносеанса (кажется, смотрели «Спортлото-82») в зале погас свет. Как оказалось, он пропал во всем районе, и когда появится – никто понятия не имел. Но никто и не уходил, ждали, наверное, около часа. В конце концов, дождались и увидели развязку. Но слишком уж быстро она наступила: смотреть-то оставалось меньше десяти минут.

Ничего не напоминает? С отсутствием игры, которое мы увидели вчера, а главное, если причина действительно в «физике», какая нам разница, кто именно окажется третьими лишними в группах? Вам доставит удовольствие наблюдать затянувшиеся конвульсии? Повторюсь, если дело действительно в этом, а не в проклятом наследии прошлого – отрыжке менталитета.

Чем закончилась наша кинотрилогия о начинающем серфере? Трагически: он утонул, и сия пучина поглотила его в один момент. Правда, сначала в зале кончилось электричество. И именно сейчас мы решаем: уходить или все-таки дождаться печального финала, который нашлись добрые люди и нам подсказали. Вернее сказать, не мы решаем, а решают за нас.

Только не нужно возводить это в ранг общенациональной трагедии. А что тогда туркам делать – самоубиться? О России уже просто молчу. Это футбол, ребята, и в нем такое случается. А кто с какого-то перепугу рассчитывал взять в футболе реванш за жизненные негаразды – извините, это ваши проблемы сугубо личного характера.

Для меня же приоритетом является не Украина в футболе, а футбол в Украине. И в последние пять лет он очевидно прогрессировал на уровне сборной нашей страны. Жаль только, что все так тривиально заканчивается. Вчерашнее фиаско открыло все шлюзы, прорвало плотину, и теперь на задворках интернета на недавних героев нации понесется лавина нечистот.

Осторожно, мэм, не промочите ноги! К тому же, это, видно, моча…