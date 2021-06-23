Евро-2020. Португалия - Франция 2:2. Мало игры, много пенальти, страсти и удовольствия

Евро-2020. Группа F. Третий тур

Будапешт. "Пушкаш Арена"

Португалия - Франция 2:2

Голы: Криштиану Роналду 31 (пен.), 60 (пен.) - Бензема 45+2 (пен.), 48

Португалия: Патрисиу, Семеду (Далот 79), Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу (Пальинья 46), Моутинью (Невеш 73), Саншеш (Оливейра 88), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш 73), Жота, Криштиану Роналду

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес (Динь 46, Рабио 52), Канте, Погба, Толиссо (Коман 66), Гризманн (Сиссоко 87), Бензема, Мбаппе

Предупреждения: Льорис 28, Эрнандес 36, Гризманн 39, Кимпембе 83

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Матчи второго тура вызвали немалую тревогу и критику в адрес сборных Франции и Португалии. Первым указывали на неумение взламывать плотную оборону, неумение доминировать, плохую форму отдельных игроков. Вторых за худший матч в каденции Фернанду Сантуша, за четыре пропущенных в одном матче впервые с 2014-го года, ожидаемо критиковали больше. В Португалии и вовсе были шокированы, признавали тактический провал, неумение противостоять скорости сборной Германии, неумение зацепиться за мяч, игру не в свой футбол (Сантуш также признал все это). Весьма неприятная ситуация.

Результаты третьего тура должны были успокоить обе сборные. К началу матча французы официально обеспечили себе место в 1/8 финала, а португальцам для пролета мимо него нужно было влететь со счетом 0:4 либо проиграть с любым вместе с победой Венгрии над Германией. Тем не менее, обе решились на изменения. Дидье Дешам, желавший выиграть группу, перешел на 4-2-3-1, сменил обоих крайних защитников. Сантуш перешел на 4-3-3, убрав справедливо разорванного критикой "десятку" Бруну Фернандеша и сменив двух опорников. Обе играли серьезно, боролись за свои задания.

Начался матч и вовсе очень энергично, борьба в центре поля была яростной. Причем было заметно, что Чемпиону Европы матч нужнее. Он владел мячом больше, с помощью вингеров перекрывал фланги, разорванные Германией. Новые опорники Жоау Моутинью и Ренату Саншеш также работали отлично. Пресекая стремительные контратаки. В середине тайма игра как раз успокоилась, Чемпион Мира даже перехватил инициативу. После пропущенного гола он вновь сник, и сопернику помешало забить еще редкое присутствие в штрафной и плохие удары Моутинью издали. А затем арбитр вернул "Ле Бле" в игру.

Следует отметить, что, несмотря на преимущество Португалии в первом тайме, Франция создала больше опасного с игры. Погба забросил на Мбаппе, тот пробил, и Патрисиу вытащил. Ответ слета Криштиану Роналду после грубой ошибки Варана был слишком неточным, как и попытки Моутинью. Забить удалось лишь после розыгрыша штрафного, когда Льорис выскочил из ворот слишком рьяно, попал кулаком вначале в мяч, но затем в голову Данилу. Криштиану реализовал пенальти и стал первым в истории по голам на крупных турнирах - 20. А к пенальти французoв привел еще один заброс Погба с игры.

Правда, пенальти этот был несправедливым. Мбаппе откликнулся на заброс, ворвался в штрафную, сам наскочил на Семеду и радостно упал. Именно за это Антонио Матеу Лаос решил назначить одиннадцатиметровый. И ВАР, проверив эпизод, почему-то даже не позвал его.

Второй тайм начался будто скопированным забросом Погба. Разве что пониже. Бензема, не забивавший в четырех матчах после возвращения в сборную, покатил под стойку. А свисток арбитра об офсайде отменил ВАР. Такой счет вместе с 1:0 Венгрии в Мюнхене оставлял португальцев за бортом турнира. Они ответили, начали давление. Не слишком опасное и интенсивное. Помогли соперники, заменившие травмированного левого защитника Диня на опорника, а затем привезшие пенальти силами правого защитника, который по профессии центральный. Роналду нашел отставленную руку Кунде.

Этот пенальти сравнял КР7 по голам за сборную с мировым рекордом Али Даеи, который забил 109 за Иран.

Подопечные Дешама попытались вновь выйти вперед. Погба выстрелил с 20-ти метров, Патрисиу блестяще перевел мяч в перекладину, отлично отбил и добивание Гризманна. Подопечные Сантуша начали нервничать, вспомнив о том, что еще очень даже могут вылететь, прижались к своим воротам. Хотя после 80-ой минуты уже могли и держать мяч в равной игре. Тогда стало слишком очевидно, что обеим командам ничья подходит. Они уже не желали рисковать.

И после матча к обеим сборным осталось больше претензий, чем комплиментов. Потери баланса, не лучшие кадровые решения Дешама, мало созданного с игры и почти ноль - из пределов штрафной площадки. Тем не менее, игра получилась захватывающей, интригующей. Португальцы реабилитировались за Германию, сделали выводы, сумели не проиграть сложному сопернику в третий раз в 14-ти последних матчах и избежали провала. А французы выглядели гораздо светлее, чем против венгров. Криштиану побил рекорды, впервые в карьере забил этому сопернику. Наверное, все довольны.

В 1/8 финала Франция встретится со Швейцарией. А Португалия, прошедшая по квоте лучших третьих команд - с Бельгией.