Де Лигт стал самым молодым рекордсменом сборной Нидерландов, который провел 30 матчей

Центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт вышел в основном составе в матче 1/8 финала ЧЕ-2020 против Чехии.

Этот поединок стал для него 30-м в футболке "Оранье". Достиг он такого результата в возрасте 21 год и 319 дней, побив рекорд Райана Бабеля (22 года, 54 дня).

